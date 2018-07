Torrent propone suspender el pleno ante la falta de acuerdo para sustituir a los diputados suspendidos

Actualizado 18/07/2018 12:30:37 CET

El vicepresidente Josep Costa (JxCat) y Cs se oponen a la propuesta del presidente del Parlament

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha propuesto este miércoles suspender el pleno ante la falta de acuerdo de la Mesa del Parlament sobre cómo aplicar la suspensión de diputados investigados por el proceso independentista dictada por el Tribunal Supremo, y a las 12.30 reunirá de nuevo a la Mesa y a la Junta de Portavoces para discutir la cuestión.

Según han explicado fuentes parlamentarias, Torrent ha sometido a votación de la Mesa su propuesta de sustituir a los diputados suspendidos por otros diputados del mismo grupo sin retirarles el acta --una opción que plantearon los letrados del Parlament-- y que el presidente veía con bueno ojos porque no alteraba las mayorías parlamentarias, pero su propuesta no ha salido adelante y ha propuesto suspender la sesión.

El texto que ha presentado Torrent en el órgano rector de la Cámara, consultado por Europa Press, proponía que, atendiendo al informe de los servicios jurídicos sobre el alcance del auto del Supremo, "la Mesa acuerda, en ejercicio de las funciones que le atribuyen, que los diputados afectados sean sustituidos por miembros que designen sus respectivos grupos parlamentarios".

Torrent había apostado por esa vía después de que el Secretario General del Parlament afirmara que los votos de todas las personas procesadas --tanto en la cárcel como en el extranjero-- "en ningún caso podrían ser contabilizados válidamente", han explicado otras fuentes parlamentarias.

El presidente ha afirmado que era necesario habilitar un mecanismo que garantizara las mayorías emanadas de las elecciones del 21 de diciembre y ha subrayado que, con su propuesta, los diputados afectados por esta medida no tienen que renunciar al acta.

También ha advertido de que la medida debía ser provisional, porque las defensas han recurrido la suspensión y no se puede descartar la revisión del acuerdo que ha sometido a votación de la Mesa, aunque este extremo no estaba recogido en el texto que Torrent ha sometido a votación.

LA NEGATIVA DE COSTA Y CS

Otras fuentes han explicado que, durante la reunión de la Mesa, el grupo de JxCat ha aceptado la propuesta del presidente de la Cámara, pero ha pedido añadir que el expresidente Carles Puigdemont sea excluido de ese acuerdo, que no sea sustituido, no aceptar su suspensión y mantenerle el voto delegado con el compromiso de no ejercerlo durante este pleno ni hasta que se reúna la Comisión del Estatuto del Diputado y abordara su caso.

El presidente del Parlament ha replicado que su propuesta no aceptaba enmiendas y la ha sometido a votación arrojando un empate: Los dos miembros de ERC y el del PSC ha votado a favor, los dos de Cs y el vicepresidente primero Josep Costa (JxCat) han votado en contra, y el secretario primero del Parlament, Eusebi Campdepadrós, se ha abstenido.

El reglamento dice que, en caso de empate, la votación se repite hasta conseguir desempatar y si no se logra, la propuesta decae, que es lo que ha sucedido con la fórmula de Torrent, motivo por el cual ha propuesto la suspensión del pleno.

Fuentes parlamentarias aseguran que, en caso de no alcanzar un acuerdo en la siguiente reunión de la Mesa y la Junta, la voluntad de Torrent es suspender el pleno previsto para este miércoles y jueves.

EL TRATO DIFERENCIADO A PUIGDEMONT

Para pedir que Puigdemont no fuera suspendido, JxCat ha argumentado que la justicia alemana ha aceptado extraditarlo por malversación pero no por rebelión, lo que consideran que tumba la acusación de Llarena por este delito y su suspensión como diputado.

"Hay una sentencia de la justicia alemana que dice que cae el delito de rebelión. Nosotros no aceptaremos la suspensión de Puigdemont", han dicho, y han recordado que otra diferencia que mantiene con el resto de diputados suspendidos es que no está encarcelado.

Además, las mismas fuentes aseguran que en caso de que Puigdemont sea extraditado por malversación su voluntad es intentar investirlo presidente de la Generalitat y, por eso, defienden que siga siendo diputado, ya que es una de las premisas para ser escogido presidente por la Cámara.

EL VOTO DIFERENCIADO DE JXCAT

Otras fuentes parlamentarias aseguran que el hecho de que los dos miembros de JxCat en la Mesa votaran en distinto sentido --uno se ha opuesto y el otro se ha abstenido-- estaba pactado de antemano.

La voluntad, dicen, era forzar el empate en la votación y no rechazarla ni permitir que se aprobara y la suspensión temporal de los diputados saliera adelante; aunque otras fuentes consultadas aseguran que el voto diferente expresa una discrepancia.