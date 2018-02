El transporte escolar en Cataluña se anula este miércoles por la nieve

Actualizado 27/02/2018 18:22:56 CET

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor de Protección Civil de la Generalitat ha acordado anular el transporte escolar de manera generalizada en toda Cataluña por el temporal de nieve de este miércoles.

En declaraciones a los medios, el director general de Protección Civil, Joan Delort, ha pedido este martes que se evite acompañar a los niños a la escuela en transporte privado en las zonas nevadas.

Ha explicado que los centros educativos no tienen instrucciones de cerrar y acogerán a los niños que acudan, aunque la Conselleria de Enseñanza hará un comunicado explicando que "muchos centros no tendrán una actividad lectiva normalizada" ante la posibilidad de que no todo el alumnado o el profesorado pueda desplazarse.

Delort también ha recomendado en todo caso evitar el transporte privado este próximo miércoles, especialmente en los accesos a Barcelona y en el Área Metropolitana.

Estas medidas han sido anunciadas después de que el Servei Català de Trànsit (SCT) haya decidido este martes restringir, por primera vez, la circulación de camiones de más de 7,5 toneladas ante las previsiones de nieve.

En el ámbito sanitario, Delort ha anunciado la activación de un protocolo para facilitar la reprogramación de visitas para las personas que no puedan trasladarse a sus centros médicos este miércoles.