UGT y CC.OO. de Catalunya llaman a hacer de este 8M "un día histórico"

Casi 500 empresas y 100 ayuntamientos y consejos comarcales se han sumado a la convocatoria

CC.OO. y UGT de Catalunya han llamado a hacer de la huelga y paro previsto para este jueves 8 de marzo "un día histórico" de reivindicación de la igualdad entre mujeres y hombres, y para combatir las brechas laborales que las perjudican.

En rueda de prensa esta miércoles, la secretaria de Igualdad de UGT de Catalunya, Eva Gajardo, ha indicado que alrededor de 500 empresas en las que ambas organizaciones tienen delegaciones sindicales se han adherido a la convocatoria para este jueves, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que consistirá en un paro de dos horas por turno.

Gajardo ha añadido que cerca de 100 ayuntamientos y consejos comarcales han apoyado la moción que ha presentado ambos sindicatos para buscar apoyos a la huelga general parcial de este 8 de marzo, entre los que se encuentran los consistorios de Barcelona, Tarragona, Girona y Lleida.

La secretaria de UGT ha remarcado que "sobran los motivos" para hacer huelga este jueves, tanto por las brechas salariales y laborales con las que se castiga a las mujeres por su género como por la violencia que se ejerce sobre ellas.

Por su parte, la secretaria de Mujeres, Diversidades y Políticas LGTBI de CC.OO. de Catalunya, Alba Garcia, ha enfatizado que esta huelga es una llamada generalizada de la sociedad, en la que las mujeres "dicen basta" y salen a la calle para exigir acabar con la precariedad de su situación económica y social, que se mantiene discriminada frente a los hombres con el paso de los años.

Garcia ha defendido que esta huelga permite que la "gran movilización" del 8 de marzo se traslade a la realidad laboral y que se sume a las otras acciones previstas por los movimientos feministas, que han convocado para este jueves un huelga estudiantil y una huelga de consumo y de cuidados.

TRES TURNOS

Gajardo ha señalado que se han establecido de forma generalizada tres franjas horarias para este paro: el turno de mañana, que va de 11.30 a 13.30 horas; el turno de tarde, de 16.00 a 18.00 horas, y el turno de noche, de 22.00 a 00.00 horas.

No obstante, hay sectores que se hará de manera diferenciada, como el del transporte de viajeros, que parará de 07.00 a 09.00 y de 18.30 a 20.30; el sanitario, de 08.00 a 10.00; el del ocio, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.00; las guarderías municipales, de 15.00 a 17.00; los centros educativos, de 11.30 a 13.30 y de 15.00 a 17.00, y las residencias y los centros de día, de 10.00 a 12.00.

En el caso del sector de la limpieza de edificios y locales, la huelga será de todo el día este jueves, puesto que se ha convocado una huelga de 24 horas durante los días 8 de marzo, el 4 y el 5 de abril, y el 14 y el 15 de mayo.

DESCUENTO SALARIAL

CC.OO. de Catalunya ha informado este miércoles en un comunicado que el descuento salarial que se aplicará por ejercer la huelga de dos horas consistirá en retirar la retribución ordinaria, así como la parte proporcional de los complementos salariales, del descanso semanal y de las pagas extras, mientras que los descuentos de los complementos extra salariales se analizarán caso por caso.

El sindicato ha explicado que durante esta huelga parcial el contrato de trabajo queda suspendido y que no existe la obligación de trabajar ni de que el salario sea abonado y que, por parte del empresario, no existe la obligación de cotizar, ya que al ser una huelga de dos horas no se produce una baja en la seguridad social.

HUELGA DE 24 HORAS

En la rueda de prensa también estaban presentes los secretarios generales de CC.OO. y UGT de Catalunya, Javier Pacheco y Camil Ros, quienes han llamado a sumar el máximo de fuerzas ante las dos convocatorias de huelga existente: su convocatoria de huelga general de dos horas y la de 24 horas convocada por otros sindicatos como la IAC.

"Lo importante es que todo el mundo se sume a alguna convocatoria", ha subrayado Ros.

Ambos han justificado que la convocatoria de dos horas es "más realista" con el mercado laboral catalán y que por eso la prefirieron, con la intención de sumar a cuantas más personas mejor, pero han rechazado criticar las propuestas de los otros sindicatos.