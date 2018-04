UGT y CC.OO. saldrán a la calle el sábado en Catalunya por un sistema solidario de pensiones

Publicado 11/04/2018 12:59:35 CET

Piden a pensionistas, trabajadores y estudiantes combatir la precariedad y velar por el futuro

BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT y CC.OO. han llamado este miércoles a salir a la calle el sábado en diversas ciudades catalanas para reivindicar un sistema público y solidario de pensiones, un llamamiento que, además de a pensionistas, también hacen a trabajadores en activo y estudiantes.

"De la precariedad de hoy depende el sistema público de pensiones y tenemos que mantener la lucha por los salarios. Es la tormenta perfecta, así que tenemos que derogar la reforma laboral y de las pensiones", ha dicho en rueda de prensa la portavoz de UGT, Laura Pelay.

"No podemos resignarnos al mensaje que nos da el Gobierno de que es inevitable que las pensiones vayan a menos. En 2050 habrán bajado un 50%. No nos podemos resignar a que los jóvenes no tengan pensiones", ha añadido la portavoz de CC.OO., Montserrat Ros.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 incluyen mejorar las pensiones mínimas, que subirán entre el 1% y el 3%, y las de viudedad, que verán aumentadas dos puntos sus bases reguladoras, un incremento que Pelay considera una "limosna" para los pensionistas y que afecta a una parte muy pequeña de este colectivo.

"Queremos decirle al señor Rajoy y al señor Rivera que no consentiremos que nos tomen el pelo. Exigimos que dejen de mentir descaradamente y de hacer creer a los pensionistas que velan por sus pensiones", ha dicho Pelay, que ha reclamado que las pensiones se incrementen de acuerdo con el IPC.

Ha afirmado que el PP debe entender que no puede tener a la sociedad en estado de protesta permanente: "Es necesaria una lucha conjunta y compartida entre todos para acabar con este austericidio".

VARIAS CIUDADES

La manifestación por las pensiones se realizará en diversos puntos de Catalunya, como en Barcelona, Girona, Tarragona, Manresa (Barcelona), Vic (Barcelona) y Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

La de la capital catalana empezará a las 11.00 horas del sábado en la plaza Urquinaona, recorrerá toda la Via Laietana y finalizará a la altura de Correos.

MANIFESTACIÓN PRESOS SOBERANISTAS

Preguntadas por la manifestación a favor de la liberación de los presos soberanistas convocada para el domingo por el Espai Democràcia i Convivència, en el que también están agrupados ambos sindicatos además de otras organizaciones como Òmnium Cultural y la ANC, Ros ha indicado que ambas manifestaciones son "transversales".

"Los derechos sociales avanzan con los nacionales y los civiles. Sin un gobierno democrático y de proximidad que pueda garantizar el Estado del Bienestar no podremos avanzar en las políticas de pensiones y salarios", ha dicho.

Ros ha expresado su preocupación por la "deriva autoritaria del PP y la polarización de la sociedad catalana", y ha negado división en el seno de los sindicatos por el proceso independentista.

"Decimos con mucho orgullo que CC.OO. y UGT son espacios transversales", y ha indicado que UGT de Catalunya tuvo el año pasado más de 500 bajas de afiliados: una mitad porque creía que el sindicato es próximo a la independencia y la otra mitad porque lo considera próximo al unionismo.

Sin embargo, ha añadido que el sindicato, con más de 141.000 afiliados, sigue creciendo en afiliaciones y que éstas oscilan más según la situación laboral del afiliado.

"Tenemos una sociedad polarizada, prácticamente dividida, y tenemos que buscar la manera de ejercer de puente entre estos dos frentes. Para ello, buscamos el mínimo común denominador, que es la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión y el derecho a huelga", según Pelay, que ha indicado que existe más ruido externo que interno.