La Veronal abordará en el Grec la deshumanización que causa la tecnología con 'Pasionaria'

El festival también programará tres coreografías interpretadas por la compañía IT Dansa

BARCELONA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía barcelonesa de danza La Veronal, del coreógrafo Marcos Morau, reflexionará sobre la deshumanización que causa la tecnología con la pieza 'Pasionaria', que aterrizará en la capital catalana dentro del Grec Festival de Barcelona después de estrenarse en Madrid, con representaciones este miércoles y jueves en el Teatre Lliure de Montjuïc.

En rueda de prensa este martes, Morau ha detallado que el montaje, como es habitual en sus piezas, toma prestado un nombre conocido, en este caso 'Pasionaria', para transportar al espectador a "un planeta que no existe" y que remite a la pasión.

Sin embargo, ha indicado que la pieza exhibe "gente completamente vacía", que vive la realidad de una manera ficcional, comportándose sin una relación humana y en la que la tecnología ha sido la causante de esta deshumanización.

Ha indicado que "más que bailarines son como robots, que no sienten y ejecutan el movimiento de manera programática", con máscaras y elementos que los alejan de la condición humana.

Además, ha explicado que los bailarines tampoco hablan, solo en algunos momentos y con un idioma inventado que no se entiende para "reflexionar sobre la incomunicación".

En esta línea, Morau ha reconocido que en el montaje también hay ciertos "tintes de nostalgia", especialmente hacia la época de los años 80, cuando él nació y en la que los elementos tecnológicos no estaban tanto en boga.

IT DANSA

Paralelamente, el Grec también programará este domingo y el próximo lunes 29 de julio en el Mercat de les Flors tres coreografías interpretadas por IT Dansa, la compañía de danza del Institut del Teatre, coincidiendo con su vigésimo aniversario.

En rueda de prensa, la directora del Institut del Teatre (IT), Magda Puyo, ha explicado que la propuesta se ha bautizado bajo el nombre de 'IT Dansa: d'Austràlia a l'Índia, passant per Barcelona', porque aparte de una coreografía de Lorena Nogal también hay una del director de la Sydney Dance Company, Rafael Bonachela, y otra del coreógrafo de descendencia asiática Akram Khan.

De Bonachela, la compañía bailará 'Naked Thoughts', que ya se pudo ver en el Grec de 2007, y de Khan la pieza 'Kaash', que ha contado con el apoyo de la bailarina catalana Lali Ayguadé, y que "destaca por su dificultad, tanto a nivel físico como de espíritu", además de por su precisión, ha indicado la coreógrafa y directora de IT Dansa, Catherine Allard, que se encargará de dirigir una versión corta de la pieza.

Por su parte, Puyo ha explicado que la coreografía de Nogal, su primera creación, se llama 'The Prom' y que "se interpretará sobre un collage musical de los años 80".

Por otro lado, el Grec también llevará a escena en la Sala Hiroshima desde este jueves hasta el sábado 'Handle With Care', la pieza ganadora del Premi de Dansa de l'Institut del Teatre, liderada por los artistas Jesús Benzal y Ole Kristian Tangen.