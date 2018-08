Unos 2.500 melillenses acuden al rezo colectivo de la pascua grande islámica, la mitad que antes de la fiebre aftosa

Publicado 22/08/2018 12:51:46 CET

MELILLA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Unas 2.500 personas han participado este miércoles en el rezo colectivo que ha tenido lugar en una explanada de Melilla frente a las 5.000 que lo hacían antes de la prohibición de la entrada de corderos de Marruecos por la fiebre aftosa, lo que ha provocado un éxodo de cientos de musulmanes que han tenido que pasar la fiesta en el país vecino si querían sacrificar un cordero.

La delegada del Gobierno, Sabrina Moh (PSOE), ha declarado que ha hecho todo lo posible para hacer factible esta entada de animales pero denuncia que no ha tenido colaboración del Gobierno de la Ciudad Autónoma (PP).

El Ejecutivo melillense, por su parte, ha asegurado que la delegada creó "unas falsas expectativas" porque los interesados en pasar corderos tenían la obligación de cumplir con los requisitos que puso el Ministerio de Agricultura para controlar la fiebre aftosa que se produjo en varios países del Magreb.

Sabrina Moh ha trasladado este miércoles a la comunidad musulmana de Melilla sus mejores deseos para la festividad de Aid El Kebir y ha explicado que, desde su llegada a la Delegación, han estado trabajando y han puesto "todo el empeño para que este año se pudiese celebrar la fiesta en paz y armonía y para que los ciudadanos pudieran elegir qué cordero sacrificar en este día tan especial".

Sin embargo, ha señalado que "lamentablemente no ha podido ser así". "A pesar de todos los esfuerzos para que este año pudiéramos celebrar una fiesta en paz no ha habido colaboración por parte del Gobierno local", ha asegurado, dado que "no ha habido colaboración y predisposición para que pudiera solventarse" la entrada de corderos del país vecino, ya que "no han querido autorizar con tiempo suficiente a ninguna explotación ganadera y, cuando lo han hecho, el tiempo para conseguir los requisitos sanitarios eran insuficiente".

Moh, que ha hecho hincapié en que los grandes perjudicados hayan sido los ciudadanos y ha reconocido su pesar porque no haya podido solventarse la entrada de corderos, ha querido mostrar su compromiso a la ciudadanía para seguir trabajando en esta cuestión para que el año que viene puedan solventarse los problemas. Además, ha hecho un llamamiento para que "rememos todos en la misma dirección" porque "con voluntad esto puede solucionarse".

CIUDAD AUTÓNOMA

En cambio, el viceconsejero de Presidencia, Juan José Torreblanca (PP), ha señalado que el boicot del año pasado a los corderos españoles propiciado por CpM , utilizando el término "Manolo" de forma despectiva, junto "a la incertidumbre creada este año desde el PSOE y la Delegación del Gobierno" que llegaron a afirmar que cualquier particular podría pasar un cordero, "han hecho que los ganaderos, que el año pasado sufrieron la presión y pérdidas al no vender todos los animales, no se hayan arriesgado a repetir las pérdidas del año pasado" importante un mayor número de corderos de la Península.

El responsable de la colocación de las carpas para el sacrificio de los corderos ha señalado que estos fueron los motivos por los que el pasado viernes estaba todo vendido, alrededor de unos novecientos corderos y otros tantos caprinos, frente a los 6.000 borregos que eran necesarios para cubrir la demanda de un animal por familia para su sacrificio en la pascua grande islámica.

Juan José Torreblanca ha destacado que el gobierno de la Ciudad Autónoma "nunca ha mentido en este asunto, no como otros creando división social y falsas expectativas. Siempre ha manifestado que se trataba de un tema técnico sanitario como así al final se ha demostrado con el PSOE, a pesar de que manifestaron que esto lo tendrían arreglado en 24 horas".

Para Juan José Torreblanca, "la senda a seguir en este asunto no es más que aplicar la legalidad y que la ciudad tenga el número de empresarios suficientes para que haya abastecimiento y competencia en cuanto a precios".

Por último, el viceconsejero de Presidencia ha dicho que "si CPM deja de utilizar a los borregos para sus fines electorales y PSOE entran en el camino de la responsabilidad estoy seguro de que todo se normalizará y en los años venideros habrá en Melilla ovinos y caprinos de todos los tamaños y precios".