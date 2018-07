AEGC dice que si retira la concertina harían falta 150 guardias más en Melilla

Actualizado 22/06/2018 23:05:20 CET

MELILLA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) y miembro del Consejo de la Guardia Civil, Francisco Javier Benito, ha manifestado este viernes en Melilla QUE si se materializa la retirada de la concertina de las vallas de Ceuta y Melilla anunciada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Gobierno tendría que "ampliar la plantilla" de guardias civiles que custodian las fronteras con Marruecos, además de advertir del "efecto llamada" que tendría esta medida.

En rueda de prensa en la ciudad autónoma, Francisco Javier Benito ha señalado que, en el caso de Melilla, si se quitan las cuchillas que coronan las alambradas que separa esta ciudad, "sería necesario ampliar la plantilla de la Guardia Civil en Melilla en 150 efectivos más".

El dirigente de la AEGC ha señalado que este incremento de agentes serviría para "reforzar los distintos puntos de la valla", si se retiran las concertinas, que quedarían descubiertos con la eliminación de las cuchillas: en concreto, de nueve kilómetros de perímetro fronterizo, las cuchillas están instaladas en dos de ellos.

Benito ha dicho que "no nos corresponde" a AEGC señalar si se deben quitar o no las concertinas sino reivindicar más agentes, en este caso 150 en Melilla, y en su caso reclamar el "empleo de elementos no lesivos" en las vallas para impedir la entrada irregular de los inmigrantes que pretenden sortear las dos alambradas de seis metros de altura cada una.

Por último, ha recalcado el posible "efecto llamada" que podría provocar la medida anunciada por Grande-Marlaska, es decir, que los inmigrantes subsaharianos se decanten por Ceuta y Melilla como lugares de entrada a la Unión Europea.