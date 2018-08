La Asamblea de Ceuta debatirá sobre cómo acabar con la "semi esclavitud" de las temporeras en el campo andaluz

Publicado 29/07/2018 17:10:09 CET

CEUTA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de Ceuta debatirá este lunes en su sesión plenaria ordinaria del mes de julio una propuesta del segundo grupo de la oposición, la coalición Caballas, para instar al Gobierno de la Nación a "activar todos los mecanismos del Estado de Derecho", en concreto a la Fiscalía y a la Inspección de Trabajo, para "erradicar definitivamente las prácticas mafiosas y garantizar los derechos de las mujeres que trabajan en un régimen de semi esclavitud en el campo andaluz".

La formación localista también aspira a que la Cámara autonómica deje patente su "más enérgica repulsa" ante "los brutales abusos y agresiones sexuales de las que son víctimas las temporeras", según señala literalmente en la parte propositiva de su iniciativa.

El portavoz de Caballas, Mohamed Ali, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la inquietud de la coalición por este asunto está ligada directamente a su "experiencia cercana" con las miles de mujeres porteadoras marroquíes que cada día acceden a Ceuta para mercancías al país vecino, a las que ahora se obliga a llevar un carrito para arrastrar los bultos en lugar de hacerlo sobre sus espaldas, pero que carecen de todo tipo de "derechos humanos, laborales y sociales".

Para Caballas, "los abusos sexuales y el hostigamiento que están sufriendo las mujeres que trabajan la fresa no sólo evidencian un sistema de opresión y un régimen de semi esclavitud en el campo andaluz, sino un gran espacio de impunidad intolerable en un Estado de Derecho".

"No deja de provocar vergüenza el hecho de que las denuncias públicas de lo que estaba sucediendo provengan de Alemania", lamenta la coalición en su propuesta, en la que denuncia que esas mujeres, "racializadas y sumamente vulnerables ante un sistema de producción que genera múltiples intereses", son víctimas además "de una indecente tolerancia de las administraciones públicas y de un estremecedor silencio social prácticamente generalizado".

Ali desea que la Asamblea de Ceuta no forme parte de una "indiferencia cómplice" y que, al contrario, rechace con firmeza "un sistema de brutales abusos y agresiones sexuales sostenido en el tiempo a base de amenazas y coacciones que solo se pueden calificar de repugnantes", pero frente al que "la movilización social del 'no es no' que ha hecho retumbar las conciencias de todo el país por el caso de La Manada se ha mostrado tibia".

Caballas pidió en junio a los diputados de Compromís que preguntase al Gobierno central por "las medidas que piensa adoptar para que dejen de existir espacios de impunidad y opresión hacia las mujeres que trabajan como temporeras", tras las denuncias de presuntos abusos sexuales y laborales en explotaciones agrícolas onubenses.