El Barkani critica "los obstáculos" recibidos al intentar regular el comercio en la frontera entre Melilla y Marruecos

Publicado 17/06/2018 17:35:15 CET

El hasta ahora delegado del Gobierno en Melilla pide a su sucesora que siga con los cambios para lograr que Beni-Enzar sea paso de turistas, visitantes y viajeros

MELILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora delegado del Gobierno en Melilla, Abdelmalik El Barkani, ha publicado una carta de despedida de los melillenses en los que asegura que los cambios introducidos para conseguir que la frontera entre Melilla y Marruecos por el puesto de Beni-Enzar sea un paso al servicio exclusivo de turistas, visitantes y viajeros, "se siguen topando con muchos obstáculos y presiones, en un claro pulso por parte de quienes conciben nuestras fronteras como un instrumento al servicio principalmente del comercio transfronterizo".

El Barkani, que sigue siendo delegado en funciones hasta la publicación en el Boletín Oficial del Estado del nombramiento de su sustituta, la socialista Sabrina Moh, ha dicho en la misiva "sé que mi marcha colmará de satisfacción a algunos sectores de esta ciudad que consideran que mi empeño por mejorar las fronteras ha sido un error".

"Y aunque es un empeño que no voy a poder culminar, espero que sea un proyecto a continuar por la delegada del Gobierno entrante; porque la frontera, mal que nos pese, ya nunca podrá volver a ser la que disfrutábamos antaño, cuando la presión migratoria no era tan extrema, los niveles de alerta de seguridad no exigían de los controles que ahora se imponen, y el comercio entre Melilla y Marruecos no era, ni por asomo, el que se mantiene en los volúmenes actuales", añade.

El representante del Ejecutivo central que presidía Mariano Rajoy ha señalado el uso de la frontera entre Melilla con Marruecos como instrumento al servicio principalmente del comercio transfronterizo "no es conjugable con los intereses generales de Melilla".

"Por eso, y más allá de la incomprensión --ha añadido Abdelmalik El Barkani-- que han podido generar las medidas adoptadas en dicho sentido, de las innegables resistencias y reticencias que conlleva todo cambio, creo que hemos iniciado un camino positivo".

El Barkani espera que Sabrina Moh "sepa verlo y persista en mejorar la frontera de Beni-Enzar, dejándola al margen del llamado comercio atípico". "Espero también que continúe con los proyectos y medidas en marcha para conseguir que sea un comercio sostenible en el tiempo y en beneficio de toda la Ciudad, y no sólo de unos pocos", ha añadido el delegado saliente después de haber ocupado el cargo durante seis años y medio.