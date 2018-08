Condenados dos jóvenes a nueve meses de cárcel por exhibicionismo ante menores en una playa de Melilla

Publicado 04/08/2018 18:08:41 CET

MELILLA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de Melilla han condenado a nueve meses de prisión a los dos jóvenes detenidos en una playa de la ciudad, La Hípica, por exhibicionismo ante menores sólo 24 después de ser arrestados y tras llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron sobre las 12,15 horas del jueves en las inmediaciones de La Hípica, cuando un guardia civil fuera de servicio que iba con su familia observó los hechos. Presenció cómo había dos personas jóvenes en ropa interior consumiendo bebidas alcohólicas y que "realizaban tocamientos obscenos y exhibicionismo de forma inequívoca hacia una colonia de menores que había en las proximidades, menores de entre ocho y 14 años de edad", según informó un portavoz policial. También había un parque infantil en sus inmediaciones.

Los dos exhibicionistas son extranjeros, de nacionalidad marroquí, jóvenes de 22 y 24 años de edad. El ciudadano que les vio se identificó como guardia civil y les leyó sus derechos y refirió que acudiera una patrulla de la Comandancia, en concreto un coche camuflado con dos agentes de paisano, que procedieron a la detención de ambos jóvenes.

Tras dormir una noche en los calabozos, 24 horas después de su arresto, han pasado a disposición judicial para señalamiento de juicio rápido por delito de exhibicionismo ante menores.

Según las citadas fuentes, no han pasado a sala porque ha habido conformidad entre las partes y se les ha condenado a nueve meses de prisión por delito de exhibicionismo ante menores.

Al no superar la pena los dos años de cárcel y no tener antecedentes, no ingresarán en el Centro Penitenciario pero sí se les condena, con la advertencia de que si cometen un nuevo delito en el futuro ya sí irían a la cárcel a cumplir tanto esta condena de nueve meses como la que se les impondría, en el caso de reincidir en la comisión de un delito.