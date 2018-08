CPM dice que las propuestas que llevará Melilla a la reunión de Menas "incitan al odio" y "criminalizan" a los menores

Publicado 30/08/2018 20:14:02 CET

El principal partido de la oposición, Coalición por Melilla (CPM), ha criticado las propuestas sobre los el alto número de menores extranjeros no acompañados (Menas) que llevará el consejero de Bienestar Social Daniel Ventura (PP) a la reunión del 5 septiembre en el Ministerio de Sanidad con el resto de Comunidades Autónomas (CCAA) porque "incitan al odio" y "criminalizan" al colectivo de menores acogidos al querer equipararlos con los inmigrantes económicos adultos.

En declaraciones a los periodistas, la diputada de CPM Dunia Almansouri Umpiérrez ha subrayado que Daniel Ventura, "en su tónica habitual de desprecio hacia los derechos humanos, vuelve a arremeter en contra de menores por su procedencia, vuelve a demostrar una vez su falta de respeto y sensibilidad en un tema extremamente delicado".

"Hay que recordarle a Ventura no todo vale para recabar alguno de esos votos perdidos por el PP. No todo vale cuando hablamos de menores, ha rebasado ya de una manera considerable una línea roja que incita al odio, persecución y criminalización de un colectivo que no dejan de ser niños y deben ser protegidos. Lo que nos preocupa seriamente por ejemplos como los de Alemania en los que se persigue a los inmigrantes por el simple hecho de serlos", ha añadido.

Para la también vicepresidenta segunda de la Asamblea de la Ciudad Autónoma "las declaraciones de Ventura se pueden catalogar como racistas y xenófobas, los niños son niños, no puede pretender que se trate a un menor igual que a un adulto emigrante".

Sin embargo a Dunia Almansouri Umpiérrez le llama la atención que el consejero apoye las tesis de CPM "en cuanto a que no tiene capacidad para gestionar las necesidades de estos menores ya que pide que sea el Gobierno Central quien se haga cargo de ellos, así como el reparto de menores entre las distintas comunidades".

Por último, la diputada de CPM ha anunciado que su partido va a trasladar las declaraciones del consejero de Bienestar Social al Defensor del Pueblo y a la fiscalía, "porque entendemos que pueden ser constitutivas de un delito de incitación al odio y discriminación por motivo del origen de los menores".