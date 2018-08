El Gobierno de Ceuta deberá devolver 3,6 millones a Fomento de planes de vivienda "no justificados"

Publicado 21/07/2018 14:58:25 CET

CEUTA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección VIII de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por el Gobierno de Ceuta para no tener que devolver 3,6 millones de euros al Ministerio de Fomento en concepto de transferencias recibidas y "no justificadas" con cargo al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 y anteriores.

La Audiencia Nacional ha rechazado todos los argumentos del Ejecutivo autonómico que preside Juan Vivas (PP) contra la resolución dictada en enero del año pasado por la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Además, la Administración regional ha sido condenada al pago de las costas judiciales.

El Ministerio transfirió a la Ciudad para el desarrollo de las actuaciones en el marco de los sucesivos Planes Estatales de Vivienda 2009-2012 y anteriores un total de 20,2 millones de euros. El Gobierno ceutí solo justificó al Ministerio de Fomento un total de 12,2 millones más 4,2 en "compromisos financieros adquiridos", pero no los 3,6 restantes.

Hace dos años, la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda requirió "la devolución de cantidades no justificadas", y en octubre la Consejería de Fomento solicitó su anulación alegando "nulidad de las resoluciones por haber prescrito el derecho de la Administración a liquidar y acordar el reintegro de las subvenciones", y que el reintegro litigioso debía entenderse "como remanente de tesorería a descontar de seguras futuras transferencias".

Ninguno de los argumentos del Gobierno de Ceuta ha sido estimado por la Audiencia Nacional, que ha dado la razón a la Abogacía del Estado tanto en que la reclamación no había prescrito como en que no se podía hacer una compensación de transferencias con "actuaciones de vivienda sin una fecha determinada, sin finalidad definida y sin que exista una normativa de aplicación".

El consejero de Fomento del Ejecutivo autonómico, Néstor García (PP), aseguró en 2016 en el Pleno en respuesta a una interpelación de la oposición que incluso en "el peor de los escenarios", el de tener que hacer frente a la devolución del dinero, la Ciudad Autónoma podría hacerlo "sin impacto negativo".

"Hemos atendido muchas dificultades, principalmente con el capítulo presupuestario de Personal para no tener echar nadie a la calle, y no hemos podido conseguir la financiación necesaria para hacer frente a la cofinanciación en este tipo de actuaciones, de ahí que no se pudiera agotar el presupuesto y que nos quedasen estos 3,6 millones", justificó García ante la Asamblea.