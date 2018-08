El Gobierno de Ceuta pide al de Sánchez "medidas" para evitar otra entrada masiva de indocumentados

Actualizado 27/07/2018 15:15:44 CET

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Jacob Hachuel (PP), ha asegurado este viernes que el Ejecutivo autonómico está "muy preocupado" tras la entrada en grupo de 602 migrantes indocumentados de origen subsahariano registrada este pasado jueves porque la ciudad autónoma "no puede convertirse en un megacampamento".

El también consejero de Gobernación ha reclamado al Gobierno de España que preside Pedro Sánchez que "tome medidas para que esto no vuelva a ocurrir", ya que "la capacidad de la ciudad está sobrepasada, con mucho además".

"No estamos enfrentados con él, sino todo lo contrario, dispuestos a colaborar en todo lo que se nos pida, a su entera disposición, para lo que podamos ayudar a solucionar este problema", ha ofrecido. "Estamos indignados, como la ciudadanía, porque la forma de forzar la entrada de ayer ha supuesto un antes y un después", ha destacado Hachuel en rueda de prensa tras la reunión semanal ordinaria del Consejo de Gobierno.

"Esto ha sido un antes y un después en la forma de pasar la valla, y procede estudiar con mucho interés cómo evitarlo, porque han dado un salto cualitativo importante", ha incidido el consejero, que esta semana pidió al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no quite los alambres con cuchillas (las "concertinas") del doble vallado fronterizo "hasta que no esté colocado el nuevo elemento disuasorio menos lesivo e igual eficaz que se está buscando".

Según ha puesto de relieve, "no solo han superado las concertinas, sino que han utilizado una estrategia que ha demostrado una organización muy definida, por seis puntos a la vez, con cizallas, sierras eléctricas a pilas y material altamente agresivo contra las fuerzas de seguridad como aerosoles con mecheros a modo de lanzallamas, cal viva, ácido, heces...".

Además, ha expresado su "preocupación" por el hecho de que la entrada de indocumentados y el traslado de veinte migrantes y diez guardias civiles al Hospital Universitario obligase a posponer una intervención quirúrgica programada para reforzar la dotación en Urgencias.

Preguntado por si la entrada de este jueves a primera hora de la mañana podría haberse visto propiciada por una "relajación" en la vigilancia marroquí, Hachuel ha asegurado que las fuerzas de seguridad del país vecino también rechazaron a "bastantes" indocumentados, "quizá a cientos", y ha resaltado que "con estas cosas hay que tener cierta comprensión y aprender de lo que ha ocurrido para ponerle remedio".

"La valla se ha violentado por varios puntos, por eso digo que ha sido un antes y un después, y nuestras Fuerzas de Seguridad se vieron sobrepasadas, probablemente como las de Marruecos", ha comparado.