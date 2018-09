El líder del PSOE de Melilla no declara ante el juez por su derecho a una defensa

Foto: EP

MELILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez del Juzgado de Instrucción número 4 ha suspendido esta la declaración del secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, prevista para este miércoles en el caso de la supuesta "compra de votos" en las generales de 2008 "para garantizar su derecho de defensa". El presidente de CPM, Mustafa Aberchán, por su parte, ha alegado motivos personales para no acudir a su citación judicial.

Según ha explicado en rueda de prensa la portavoz del Comité Electoral de los socialistas, Rosa López Ochoa, tanto Muñoz como la secretaria de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONGs de la formación socialista, Nora Hammad, no han declarado por decisión del juez "después de que en la jornada del lunes los imputados en las diligencias previas de la formación socialista se acogiesen a su derecho a no declarar, al entender que no se les había informado adecuadamente y que se podría estar violando su derecho de defensa".

"Dionisio Muñoz ni si quiera ha iniciado su declaración. Con carácter previo, su señoría ha suspendido la misma", ha explicado López Ochoa, que hizo hincapié en la necesidad de que el derecho de defensa esté garantizado. Y es que, "de producirse una indefensión podríamos estar ante la nulidad de las actuaciones", advirtió la Portavoz del Comité Electoral.

"Seguimos colaborando con la Justicia, en cuanto en tanto la tramitación siga su curso normal en los próximos días", ha concluido la socialista.