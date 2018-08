La Pascua islámica del Sacrificio será festivo laboral en Ceuta en 2019 por décimo año seguido pero no el fin de Ramadán

Publicado 29/07/2018 18:11:31 CET

CEUTA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Popular, que con 13 de los 25 diputados de la Asamblea de Ceuta sostiene al Gobierno autonómico con mayoría absoluta, planteará este lunes a la Cámara autonómica una propuesta de calendario laboral de 2019 que incluirá por décimo año consecutivo como festivo la Pascua musulmana del Sacrificio --Eid Al Kebir, que se prevé caiga el 12 de agosto--, pero no el final de Ramadán, que será el 5 de junio.

El Ejecutivo que preside Juan Vivas (PP) no atenderá las peticiones que desde hace años vienen planteando con ese objetivo distintas formaciones políticas localistas y la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta (Ucidce), que aglutina a más del 90 por ciento de las entidades islámicas locales.

La propuesta del PP incluye como festivos locales San Antonio (13 de junio) y Nuestra Señora de África (5 de agosto), así como los días de Año Nuevo, Reyes, Jueves y Viernes Santo, el Día del Trabajo, Eid Al Kebir, Asunción de la Virgen, el Día de Ceuta (2 de septiembre), la Fiesta Nacional de España, Todos los Santos, el Día de la Constitución y el de Navidad.

Los partidarios de incluir como festivo laboral el fin de Ramadán (Eid Al Fitr) argumentan que es necesario adaptar el calendario laboral a "la realidad social" de una ciudad con aproximadamente un 50 por ciento de población de la comunidad cultural árabo-musulmana que esa jornada e incluso las siguientes se queda práctica o totalmente paralizada, según el barrio y el sector del que se trate.

Los representantes del Gobierno de la Ciudad en el Foro de la Educación sí han apoyado, sin embargo, que --como este año-- en 2019 tampoco sea lectiva la festividad musulmana que pone fin al mes sagrado de ayuno.

Ante la negativa del PP a reemplazar cualquier festivo por otro de raíz islámica par no herir susceptibilidades, la coalición Caballas propuso sin éxito dejar de pintar rojo cada año el Día de Ceuta y aprovechar que cada ejercicio coincide en domingo al menos un festivo no obligatoriamente trasladable al lunes siguiente --en 2019, el 6 de enero, que hará no laborable el día 7-- para blindar las dos principales festividades musulmanas sin quitar ninguna católica.