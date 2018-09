PDeCAT reclama desde Ceuta al Gobierno que concrete su "política global migratoria"

Actualizado 07/09/2018 14:49:03 CET

CEUTA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, ha advertido este viernes junto al doble vallado fronterizo de Ceuta que "la lucha contra la inmigración irregular, que es imprescindible, no puede ser la única política para gestionar el fenómeno migratorio". A su juicio, "los asaltos y las entradas en patera son el resultado de la ausencia de alternativas legales y seguras para canalizar los flujos migratorios" y tanto el Gobierno español como la UE deben "poner el acento" en que "las personas que huyen buscando refugio y los inmigrantes legales puedan llegar por esas vías".

Campuzano ha visitado el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y el perímetro fronterizo de la ciudad autónoma acompañado por personal de la Delegación del Gobierno tras mostrar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, su interés por "pisar el terreno y escuchar las opiniones de los profesionales, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, del personal del CETI y de otros colectivos" antes de un curso político en el que ha augurado que el tema migratorio estará "muy presente".

En declaraciones a los medios, el diputado catalán se ha mostrado "preocupado" porque "España continúa desarrollando una mala política de refugio en Ceuta", como desde su punto de vista prueba el hecho de que "casi ninguna persona de origen subsahariano pide asilo en esta ciudad", y porque no existan "protocolos específicos" para detectar mujeres migrantes víctimas de trata de personas.

"Seguramente deberá reforzarse el perímetro de Ceuta y equiparse con medios menos cruentos que las concertinas", ha apuntado el portavoz del PdeCAT en la Cámara Baja, que ha declarado que "necesitamos una política global de migración, un conjunto de medidas que incluyan medidas legales, ordenadas y seguras para canalizar los flujos migratorios".

"La principal crítica al Gobierno socialista es que hasta ahora no ha sido capaz de explicar cuál es su política global migratoria y lo imprescindible es que en un momento en el que el ciclo económico hará que los flujos hacia España se incrementen no repitamos los errores cometidos entre 1999 y 2008, cuando no fuimos capaces de encontrar cauces legales y vivimos crisis en Ceuta, en Melilla, la de los cayucos. Con las lecciones de ese periodo aprendidas --ha exigido-- hay que reclamar al Gobierno que articule una política global en beneficio de las personas que buscan un futuro en Europa y de los que vamos a recibirles".

El diputado se ha congratulado porque la sociedad española "no es racista ni xenófoba" y como parlamentario catalán ha reclamado "cooperación" entre las distintas Administraciones. "En Cataluña", ha ejemplificado, "se vive con mucha preocupación la llegada de jóvenes africanos sin ningún tipo de documentación".

"ESPAÑA ES SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA 10.000 MENA"

Campuzano cree que a Marruecos hay que exigirle tanto "cooperación el Estado español" para controlar la presión migratoria irregular como "respeto a los Derechos Humanos" en su territorio y se ha mostrado estupefacto porque la oficina de asilo inaugurada hace tres años y medio en la frontera no haya recibido ni un solo solicitante.

Preguntado por la apuesta por la "solidaridad voluntaria" entre Autonomías para atender a los menores extranjeros no acompañados (MENA), el político catalán ha dicho que "no se puede pretender que solo algunos territorios asuman la responsabilidad de gestionar esa problemática". "Cuando uno ve las cifras de Ceuta, Andalucía, Madrid, Cataluña o el País Vasco se da cuenta", ha destacado, "de que hay que reclamar al resto de territorios del Estado que hagan un esfuerzo que no es tanto para descongestionar la presión: España es suficientemente grande para 10.000 MENA, pero eso no puede limitarse a Ceuta, que es la primera línea; a Andalucía, la segunda; y a los países con más atracción económica y social como Cataluña y el País Vasco".

"No sé si el incentivo económico será el instrumento válido pero con los MENA hace falta una corresponsabilidad entre todos los territorios y algunos ajustes legales para cuando cumplen 18 años y dejan de estar sometidos a la tutela de las Administraciones porque todo el esfuerzo realizado se pierde si quedan indocumentados", ha terminado.