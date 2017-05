María Teresa Campos, ingresada de urgencia por una isquemia cerebral

Actualizado 16/05/2017 20:47:01 CET

MADRID, 16 May. (CHANCE) -

El programa Sálvame ha anunciado a las ocho de la tarde, que la presentadora María Teresa Campos está ingresada en la Fundación Jiménez Díaz, con un diagnóstico de isquemia cerebral. La noticia ha sido confirmada por uno de los doctores del centro, a través de un comunicado que ha mandado a todos los medios de comunicación.

El director David Valldeperas, minutos antes de acabar la edición de hoy, ha querido leer el comunicado escrito por el Doctor José Ángel Cortés quién, para evitar especulaciones, ha querido confirmar el diagnóstico de María Teresa Campos. La matriarca de la familia Campos presenta una isquemia cerebral. La definición concreta de esta dolencia es "un ataque cerebral a una parte del cerebro, causado por falta de sangre".

Tras conocer la noticia, Jesús Manuel ha explicado que tiene dicha información desde las cinco de la tarde, momento en el que ha sido ingresada, pero que al no haber podido contactar con Terelu, no ha querido anunciar la noticia hasta que alguien la confirmara. "Terelu no me cogía el teléfono" y "los mensajes no me dan en leído" así que he decidido esperar.

Terelu Campos, Carmen Borrego, su marido y varios familiares más han sido vistos entrando en la clínica durante la tarde. La actual pareja de Edmundo Arrocet, estaba en su casa, se ha sentido mal y ha sido inmediatamente trasladada a urgencias, "algo que va a ser de mucha ayuda en su recuperación, porque le han podido diagnosticar rápidamente" han contado en el programa. "Se encuentra consciente y clínica y hemodinámicamente estable", según el comunicado.

En el plató confían en que haya sido un susto y esperan que se recupere muy pronto. Mientras tanto, Edmundo continúa en la isla y no sabemos si la organización le habrá hecho llegar la noticia.