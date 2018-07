Adriana Azores participa en la pelicula para TVE, "Martes de Carnaval", una trilogía de los esperpentos de Valle Inclán

Actualizado 22/08/2007 14:11:56 CET

LA VETERANA ACTRIZ SIGUE TRIUNFANDO CON LA POPULAR SERIE "LOS HOMBRES DE PACO"

Adriana Ozores, hija del mítico actor Jose Luiz Ozores, está inmersa en el rodaje de la película Martes de Carnaval que será emitida por Televisión Española. Es una trilogía de las más importantes piezas teatrales de Valle-Inclán, en la que se mostrará el particular género de los esperpentos. Un proyecto impulsado por los actores Juan Diego y Juan Luis Galiardo, en el que Adriana interpretará el papel de 'Doña Loreta'. La actriz, que pertenece a una gran saga de actores españoles, ha demostrado por méritos propios su gran valía y asegura que ya nota como ha logrado hacer su camino sin la sombra del apellido Ozores. Ahora, además de embarcarse en el proyecto de los esperpentos de Valle-Inclán, la madrileña comenzará en breve el rodaje de la película basada en Los hombres de Paco , serie televisiva en la que participa y que ha conseguido ser todo un éxito de la pequeña pantalla.

- ¿Qué significa para ti el interpretar una obra de Valle-Inclán?

- Para un actor es un regalo, casi que uno tendría que pagar. Porque es muy difícil que en tu carrera tengas la oportunidad de decir un texto tan bonito. Y, por otro lado, es la oportunidad de hacer un personaje como el de Doña Loreta, que no muchas veces lo he hecho, un ser que me encanta interpretar. Es una estúpida, y de lo tonta que es llega a ser mala. Me parece divertidísimo interpretar a alguien así. Es un personaje maravilloso.

- Compartes reparto con grandes actores del cine español como Pilar Bardem o Juan Diego...

- Sí, es un lujazo estar con todos ellos. Ese es uno de los ingredientes más atractivos de esta película. El poder oirles hablar es una gozada, porque estás aprendiendo muchísimo a la vez. Te está entrando por los poros un montón de conocimiento y toda la sabiduría que ellos tienen... Eso es un verdadero placer.

- Entre todos tenéis muchísima conexión. ¿Cómo es un día de rodaje con ellos?

- Estamos todos muy ilusionados con este proyecto. Decir un texto de la categoría de Valle-Inclán y hacerlo con la compañía de grandes actores españoles hace que estemos todos súper contentos de estar aquí. Se mezcla todo eso y hace que entre nosotros haya buen ambiente y se refleje esa ilusión.

- Además, estás con muchos de los compañeros con los que compartes reparto en Los hombres de Paco . Esto ya es como una gran familia...

- Sí. No voy a estar con muchos de ellos, sólo voy a coincidir con Juan Diego. Pero tiene mucho sentido que todos ellos estén aquí ya que el trabajo que hacemos en Los hombres de Paco es tan español, tan de humor... Es el esperpento de Valle-Inclán trasladado a esta época, por eso creo que es normal que estemos todos aquí. Me recuerda muchísimo esta película a lo que hacemos en Los Pacos , porque es muy parecido a lo que se hacía en los años sesenta y setenta en cine. Todo lo que se hacía en esa época es toda la tradición de nuestro teatro.

- Eres veterana en cine, en televisión, en teatro... ¿Con qué te quedas?

- Creo que cada medio te enseña una serie de cosas, cada uno tiene su propio lenguaje, y todos son válidos... Siempre y cuando lo que estés haciendo esté bien. Si estás haciendo una obra de teatro que es un churro, por muy bien que lo hagas... Pero si estás en televisión con una serie buena, con unos compañeros que lo hacen bien... De ahí estás aprendiendo. Cada medio me enseña cosas que a mí me gusta aprender así que no podría decantarme por uno sólo.

- Este verano comenzáis a rodar la película de Los hombre de Paco y vas a tener que compaginarlo con este rodaje a la vez... ¿Este año no hay vacaciones?

- Sí, los dos rodajes me van a coincidir pero no me quedo sin vacaciones. Tenemos tiempo para todos.

- Tienes uno de los apellidos más importantes del cine español. ¿Ha sido eso una carga o te ha ayudado en tu carrera?

- Al principio si tenía una carga de responsabilidad muy grande pero sobre todo una gran ayuda. Llegas a una profesión donde todo el mundo conoce a tu familia, te das cuenta que todo el mundo adora a tu padre... Con lo cual ya entras de una manera en la que todos te abren los brazos. Eso es todo un lujo cuando comienzas en una profesión como esta, que para la gente que empieza es muy dura e ingrata. Yo he tenido mucha suerte. He sentido siempre más gratitud que sentirlo como un carga. Hoy en día ya no es así, noto que he hecho mi camino gracias a todo lo que he hecho en el pasado.

- Ya tienes una carrera muy consolidada... ¿Crees que ya has llegado a lo más alto de tu carrera?

- Para nada. Si yo pensara que donde me encuentro ahora mismo es mi techo... Esto es una carrera de fondo, tienes que estar a las duras y a las maduras. Eso lo hace el que es actor de verdad, porque las estrellas fugaces son eso, fugaces. Este trabajo de Valle-Inclán es lindísimo pero no creo que para ninguno de nosotros sea el listón más alto de nuestra carrera. Siempre hay algo más. Seguro que van a haber cosas muy lindas por delante.