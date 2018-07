Belinda Washington vuelve al teatro y a la televisión nacional

Actualizado 31/03/2008 14:41:46 CET

Todos conocíamos su buen humor y amabilidad, pero aún desconocíamos la faceta solidaria de Belinda Washington. La conocida actriz y presentadora de televisión ha participado junto a Lydia Bosch y Jaydy Michel en un proyecto de la Fundación Tierra de hombres en colaboración con la marca infantil Bóboli, en el cada una de ellas han diseñado su propia camiseta solidaria para recaudar fondos y poder traer a España a niños africanos que sufren graves enfermedades para ser tratados aquí.

Belinda, madre de dos niñas, se muestra muy preocupada y sensibilizada con los problemas de estos niños.

En el plano profesional, está presentando un programa en Castilla La Mancha Televisión desde hace tres años, además pronto la podremos ver en la televisión nacional en la serie Hermanos y detectives , y en mayo estrenará en Madrid la obra de teatro Como te mueras, te mato .

Belinda, ¿estás contenta con cómo ha quedado tu camiseta?

Sí, hace ilusión poder echar una mano por esta causa, y creo que merece la pena.

¿Cómo diste con este diseño?

Estas muñecas me las enseñó una amiga que tenía en el colegio, que se llamaba Alba Romero y, desgraciadamente, murió. Es la única muñeca que sé hacer, entonces me puse a diseñar y pensé en por qué no juntar una niña que, de alguna manera, lo tiene casi todo (porque también a veces niños de nuestro mundo tienen sus carencias), con un niño que no tiene de nada.

Tú eres mamá...

Sí, tengo dos niñas, una de once y otra de seis.

¿Les has contado lo que estabas haciendo para ayudar a unos niños?

Sí, de hecho me vieron y me ayudaron a colorearlo y a pintarlo. La verdad es que me ha gustado mucho cómo ha quedado.

¿Cómo les has transmitido a ellas lo que estabas haciendo?

Ellas me ven, entonces yo creo que es el mejor ejemplo. Pero como a mí, muchísima gente anónima que está ayudando y no se sabe, creo que no tiene más mérito. Lo importante es ponerte a funcionar y mis niñas lo que necesitan es empezar a venirse conmigo de vez en cuando, de viaje o a algún hospital a echar una mano, y cuando no se sepa, mejor.

¿Crees que el hecho de ser popular puede hacer que la gente compre más camisetas?

Yo creo que sí, a lo mejor un poquito, pero de todas formas creo que la gente ya se anima sola. España es un país maravillosamente solidario, en el que siempre que se hace una llamada la gente responde. Lo que quieren es que haya ONG honestas, que no sean cuatro los que se embolsen el dinero.

¿Cómo se puede saber eso y confiar en una ONG?

Supongo que yendo, trabajando, interesándote, viendo cómo funcionan.

¿Te has llevado alguna vez algún palo con alguna de estas historias?

Pues sí, he conocido varios casos desgraciadamente. Por ejemplo Leticia, una niña que tenía cáncer y, desgraciadamente ya no está con nosotros. Pero yo sigo hablándome con su madre.

Eres una mujer muy solidaria...

Me gusta ayudar en lo que puedo, pero mérito tienen todas esas familias que acogen a los niños, mérito tienen los médicos, también los anónimos y voluntarios estupendos que andan por ahí ayudando cada día. Nosotros estamos colaborando con nuestro granito de arena, que es importante dedicarle un tiempo, pero lo importante es que ahora la gente se vuelque, yo la primera, comprando a nueve noventa cada una de estas camisetas.

¿El ser madre hace que este tema de los niños te afecte más?

Sí, te sensibiliza más. Aunque también creo que con que estés despierto en el mundo, tienes que ser sensible a todo lo que está pasando, a que esto no puede seguir así. No podemos consumir más cada vez, y me incluyo en esto, en este mundo capitalista en el que vivimos. Es difícil salirse, pero cada uno puede hacer un poquito de desapego en su parcela. Pensar y animarse a echar una mano, no hace falta irse a África, si no que a veces puedes ayudar muy cerca.

Profesionalmente, ¿qué proyectos tienes?

El siete de mayo estreno en La Latina una obra de teatro que se llama Como te mueras, te mato , es una comedia en la que hago de protagonista. Voy a empezar en Hermanos y detectives , con un papel que espero que vaya creciendo, y estoy haciendo un programa, Date el bote , en Castilla La Mancha Televisión, que llevo ya casi tres años. O sea que de trabajo no me puedo quejar.

¿Cómo haces para hacer el programa en Castilla La Mancha?

Antes, todas las semanas iba los miércoles para hacer Plaza Mayor , y ahora que hemos cambiado a Date el bote , grabo dos días a la semana, cinco programas cada día, así que voy y vengo, pero no pasa nada porque Toledo está al lado.

¿Habías hecho teatro antes?

Sí, estuve con Arturo Fernández, de coprotagonista en Mejor en Octubre , hace ya como once o doce años y ahora es, de alguna manera, mi vuelta al teatro, y estoy encantada. Rafael Pence es el director, y es una joya de persona, con toda la sensibilidad del mundo, y también el elenco es fantástico, con Vicente Colomar, Maribel Ripoll, Celine Tyll, y muchos más.

¿Cómo ha ido hasta ahora?

Muy bien, estrenamos en Oviedo, ahora hacemos bolos, y luego ya estrenaremos en Madrid en mayo.

¿Qué tal te has visto en las primeras funciones?

Muy bien, además salgo con peluca negra, parezco un poco Carol Burnett, no tiene nada que ver con la Belinda a la que estáis acostumbrados, y me gusta porque es un registro diferente, es una cleptómana muy interesante. La obra trata de seis personajes por un testamento y lo que somos capaces de hacer por dinero.