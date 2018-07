Eva González y Natalia Sánchez, nuevas embajadoras de la marca de depilatorios "Veet"

Actualizado 28/02/2007 13:03:29 CET

La guapa modelo y Miss España 2003, Eva González, y la joven actriz, Natalia Sánchez, conocida por todos por ser Tete en la popular serie Los Serranos , ya están preparadas para el efecto deseado gracias a Veet .

La Nueva Fontana de Madrid ha sido el escenario donde las dos nuevas embajadoras de Veet han conocido de cerca la campaña de la marca número uno del mercado de depilatorios que este año relanza su gama de productos con importantes novedades para todas las consumidoras.

Eva González, siempre muy discreta respecto a su relación con Iker Casillas, aunque nos confesó encontrarse muy bien, no quiso dar detalles cuando se le preguntó por planes de boda. De lo que si que quiso hablar fue sobre cómo se cuida y que no le gustan los hombres con pelo en el pecho.

Eva, ¿cómo ves los nuevos productos Veet ?

Yo creo que lo que más tenemos que destacar es que hay para todo tipo de pieles, sensibles, secas y normales. Cada uno tiene que tratar su tipo de piel de una manera especial.

¿Qué haces para mantenerte tan bien?

Me intento cuidar un poco, no mucho porque la verdad es que soy un poco desastre. Me gusta pasear, no hago ningún tipo de deporte, pero si que me gusta pasear, dar largos paseos por Madrid que cada día, llevo ya casi cuatro años aquí y aun la sigo descubriendo.

También hay productos para hombres. Me imagino que Iker también los usará.

Él tendrá sus cosas y él usará lo que él vea bien. Yo se lo voy a recomendar, se lo voy a recomendar, luego él que haga lo que quiera. Se lo recomiendo a él y a estos dos chicos tan guapos de la cámara también, te veo un poco de pelo en el pecho.

¿No te gustan los hombres con pelo en el pecho?

No

¿Los Prefieres depilados?

Sí, mejor, me gustan más.

¿Qué tal con Iker?

Todo está bien, todo está como siempre, bien.

¿Con planes de boda?

Yo de esas cosas no voy a hablar porque siempre es lo mismo, y es que me resulto hasta yo repetitiva diciéndolo. Creo que no, que no cabe ahora.

¿Qué opinas sobre la polémica de miss Cantabria?

A ver tampoco me he enterado muy bien del asunto porque he estado trabajando y no he podido prestarle mucha atención, pero si que sé que fue portada como dices. Y bueno a ver este tema no creo que sea como para tratarlo así tan a la ligera no, habría que tratarlo un poco más a fondo. Pero si que te digo que hay unas normas, hay que acatarlas y esto es así. Luego que se hace un debate social sobre esto, que la gente, los españoles pedimos que se reformen esas normas, que vienen de miss universo, eso ya es otro asunto. Pero lo que no se puede hacer es saltarse unas normas, mentir en cuanto a una declaración, tu estás firmando una declaración y estás mintiendo, tu tienes que acatar luego lo que se derive de eso que has firmado y no es cierto. Distinto es que para el año que viene se equipare el hombre con la mujer, tanto sea para que no tengan niños ninguno de los dos, como para que sea que se intente desde Miss España. Tengo entendido que van a luchar para que esa norma se termine y bueno lo intentaremos, pero este año evidentemente ya no se puede hacer nada porque esta persona ha sido destituida como Miss Cantabria y ahora entra una nueva persona que sí que cumple las bases, entonces no sería justo para la primera dama.

La joven actriz, Natalia Sánchez, más conocida por Tete en la serie Los Serranos , aunque todavía es muy jovencita y a penas tiene vello, nos confesó que se depila y que utiliza los productos Veet .

Natalia, ¿te depilas en casa?

Sí, me depilo. No tengo mucho vello, entonces tampoco insisto mucho. Si me cuido, me gusta y lógicamente como me maquillan todos los días me tengo que desmaquillar y cuidar porque sino se me cae la piel a trozos.

¿Te gustan los chicos depilados?

Es que los chicos que me gustan, todavía no tienen pelo en el pecho, entonces es un poco difícil que ya se depilen.

¿Cómo te encuentras?

Estoy muy contenta, pero desde siempre, desde que he empezado a trabajar así estoy muy contenta, te cuidan en todos los sitios y estoy con el colegio muy bien, con la serie todo muy bien, con proyectos para este año, con el verano. Muy contenta, que más se puede pedir.

¿Cómo es tu compañero Fran Perea?

Fran Perea es un chico normal, totalmente normal, es muy amigo de sus amigos, es muy maduro, te sabe dar unos consejos que te quedas loquísima y muy agradable. Y se incorpora dos capítulos, luego se va y luego chivatazo, que creo que vuelve, o sea que no sé.