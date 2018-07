Jennifer Aniston paga 46.000 euros por una habitación

Actualizado 25/11/2011 14:14:07 CET

LOS ANGELES, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

A las estrellas de Hollywood les gusta darse buenos caprichos de vez en cuando y vivir a cuerpo de Rey, es lo que tiene ser una estrella de la pantalla. El tener un nombre reconocido y reconocible hace que uno se convierta en un personaje glamouroso del que es difícil desprenderse.

Y si no que se lo pregunten a Jennifer Aniston. La actriz no puede dejar pasar la oportunidad de convertirse en toda una majarajá. El celuloide no entiende de crisis y por eso Jennifer no duda en hacer uso de su tarjeta de crédito.

46.000 euros es el precio que Aniston y su nuevo novio, Justin Theroux han pagado para vivir durante tres meses en la habitación de lujo del hotel Sunset Towel.

La feliz pareja ha pasado las últimas semanas encerrada en la habitación de la que han hecho su secreto nidito de amor en el cual poder disfrutar de la deseada intimidad que, como pareja de famosos, necesitan.

Desde que vendiese su mansión de Beverly Hills, Aniston no ha tenido un lugar tranquilo al que acudir con su pareja. Parece que los 29 millones de euros recibidos por la venta le han dado una buena idea alquilando, mientras preparan su nuevo apartamento, la lujosa habitación.

El hotel Sunset Towel ha acogido a grandes estrellas como Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Frank Sinatra o Errol Flynn. Ahora Jennifer Aniston y Justin Theroux son los nuevos inquilinos del hotel. La razón por la que la pareja ha acudido a refugiarse en el Sunset Towel ha sido que en el apartamento en el que vivían de alquiler, el acoso de los seguidores era constante.

Pero para no perder la alegría, la pareja está viviendo ahora una "luna de miel". Según 'Showbiz Spy', ambos celebraron su aniversario de los seis meses de relación a lo grande, sin salir del hotel disfrutando de la piscina privada, del champán Cristal (cuyo precio por botella puede alcanzar los 400 euros), y del caviar de Beluga.