Leonardo DiCaprio en Madrid: "En Hollywood no es frecuente ver películas de entretenimiento con trasfondo social"

Actualizado 26/01/2007 19:12:03 CET

Leonardo DiCaprio presentó hoy en Madrid 'Diamante de sangre', filme que se estrena en España el 9 de febrero, y por el que el actor competirá por el Oscar. El negocio ilegal de diamantes en Sierra Leona, que sirve para la compra de armamento, los niños soldados y los campamentos de refugiados son los diferentes temas que trata esta cinta, dirigida por Edward Zwick ('El último Samurai', 'Leyendas de pasión'), un filme de acción con un trasfondo social.

"En Hollywood no es frecuente ver películas de entretenimiento con trasfondo social", afirmó DiCaprio, un actor al que le gustaría hacer más películas con temática social. "Ojalá esta película funcionara bien y Hollywood apostara por este tipo de cine", señaló el actor, que participó junto al director del filme y su compañero de reparto en una 'agitada' rueda de prensa en un conocido hotel madrileño (se celebró con un retraso de más de una hora, motivo por el cual los fotógrafos se negaron a realizar el consabido 'photocall').

El también protagonista de filmes como 'Titanic', 'El aviador', 'Diario de un rebelde', 'A quién ama Gilbert Grape' da vida en esta ocasión a Danny Archer, un ex mercenario, que se dedica al contrabando de armas en plena guerra civil en Sierra Leona. A cambio recibe diamantes que se venden a precios desorbitados en el Primer Mundo. Sus pasos irán a dar con Solomon (Djimon Hounsou), un pescador que ha trabajado forzosamente en las minas de diamantes y que ha escondido un diamante rosa de gran tamaño.

Ambos emprenderán la búsqueda de la piedra preciosa con diferentes intereses: para Danny es el salvoconducto para cambiar de vida y marcharse de Africa; para Solomon la única forma de salvar a su mujer y su hija, que permanecen en un campo de refugiados, y a su hijo de 12 años, raptado por las guerrillas para adiestrarle como soldado. Una periodista (Jennifer Connelly) les acompañará en su viaje.

OPORTUNIDAD ÚNICA

Se trata de una película "de aventuras y entretenimiento" pero "mezclada con denuncias políticas complejas y pesadas", dijo DiCaprio. Y es que esto fue lo que realmente "entusiasmó" al actor, que se preparó para perfeccionar el acento de su personaje, nacido en Rhodesia (ahora Zimbawe).

"Estoy abierto a cualquier género de película, siempre que tenga un buen guión", señaló DiCaprio, a quien le interesan los personajes "conflictivos, que me hagan pensar". Y se siente "muy afortunado" de haber tenido "la oportunidad única" de haber protagonizado en los últimos tiempos dos películas (ésta e 'Infiltrados') "únicas". Películas "con mucha fuerza" que le han permitido optar a los Globos de Oro y, ahora, al Oscar de la Academia.

DiCaprio, que empezó muy joven en el cine (con 'Vida de este chico'), reconoció que sigue aprendiendo de su profesión "cada día", y que está "abierto" a todo tipo de sugerencias en el cine. "No he tenido que luchar por trabajar con los grandes. he tenido muchas oportunidades y me considero muy afortunado", explicó el actor, nacido en Los Angeles.

"SCORSESE VINO A MÍ DOS VECES"

"Scorsese vino a mí en dos ocasiones", precisó, achacando a la suerte su éxito en el séptimo arte, puesto que considera no estar "convencido de hacer bien los papeles que me ofrecen".

No lo ha tenido que hacer tan mal cuando su trabajo en 'Diamante de sangre' le puede reportar el Oscar. "Es un personaje cínico, difícil de hacer; un blanco que explota a los africanos", dijo, subrayando que la experiencia de rodare en Africa le ha reportado estar "conectado emocionalmente" con el sufrimiento de la gente de este continente.

"Africa sigue siendo un lugar donde dar ayudas para lo esencial de la vida", precisó el actor, que tras ver las penurias en muchos países le parece "surrealista" pensar que lo peor que puede pasarle en la vida es que le persigan los paparazzi.

En cuanto a la concienciación social que pueda ejercer 'Diamante de sangre', DiCaprio destacó que es una película que "se traduce en un cambio social". Un tarea que proseguirá en el próximo proyecto que tiene en mente, un documental sobre el medioambiente ('La hora once'), que ha escrito y producido.