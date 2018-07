Mel B da a la luz en el mismo hospital que Victoria Beckham

Actualizado 02/09/2011 15:42:39 CET

LOS ANGELES, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Melanie Brown está de enhorabuena pues acaba de dar a luz su tercera hija. El bebé nació este jueves en el hospital Cedars Sinai, en el mismo centro donde Victoria Beckham dio a luz a Harper Seven el pasado mes de julio.

El nacimiento de la hija Mel B estaba previsto para esta semana, después de que los médicos anunciaran que esa sería la fecha limite y que si el parto no sucediera de forma natural tendría que ser provocado.

A pesar del nerviosismo de la pareja por tratarse de un parto inducido, ya han comunicado que "tanto la madre como el bebé están bien y saludables". Este es el primer hijo en común de Melanie Brown y Stephen Belafonte.

Mel estuvo acompañada en la sala de parto por su marido Stephen y también por sus dos hijas, Phoenix, de 12 años, y Angel, de 4, fruto de sus relaciones con Jimmy Gulzar y Eddie Murphy. "Phoenix y Angel estarán conmigo durante el parto, al igual que Stephen, que quizá se desmaye y requiera atención médica", reveló pocos días antes.

Hace unas semanas, Melanie celebró su 'baby shower' y comentó a la revista 'Hello' su deseo de ver a su nuevo hijo. "No puedo esperar más para conocer al bebé. Me siento más embarazada que nunca, tanto Phoenix como Angel nacieron seis semanas antes de lo previsto".

La pareja, que nunca quiso saber del sexo del bebé antes de su nacimiento, sigue sin decidir el nombre para la recién nacida. Sin embargo, se sabe de antemano que la niña tendrá un nombre bastante curioso ya que a la cantante le aburren los nombres 'típicos' porque le suenan demasiado aburridos.