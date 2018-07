La muerte de Brittany Murphy enturbia la Navidad en Hollywood

Actualizado 26/12/2009 12:00:18 CET

MADRID (EUROPA PRESS, por Esther Sanz)

La muerte de la actriz Brittany Murphy ha copado las páginas de los revistas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Como ya ocurriera con su colega Heath Ledger o con Michael Jackson, las extrañas circunstancias de su fallecimiento han provocado un sinfín de noticias que, de momento, sólo aportan más confusión. La protagonista de 'Recién casados' falleció el pasado 20 de diciembre en su casa de Los Angeles, donde fue hallada muerta en el baño por su madre, Sharon, tras sufrir un paro cardiaco. Según ha explicado el viudo de Brittany, el guionista Simon Monjack, su suegra entró en el aseo porque la joven, de 32 años, llevaba mucho tiempo dentro. "Gritó mi nombre y fui corriendo. Después llamamos al 911", contó desolado a la web 'Access Hollywood'.

En esta entrevista, Simon desmintió que Brittany tuviera problemas con las drogas y que sufriera anorexia, un rumor desatado por la delgadez de la intérprete y por los comentarios de sus amigos sobre sus problemas de autoestima. Sus amistades incluso declararon al diario 'The Sun' que Brittany estaba enganchada a los analgésicos, que había empezado a tomar después de una cirugía estética. Uno de esos medicamentos era la Vicodina, el mismo que causó la muerte del 'Rey del Pop'. El cineasta ha comentado también que su esposa tenía laringitis y que estaba tomando remedios naturales para tratarla, ya que los fármacos podían complicar el soplo del corazón que padecía. Por su parte, su madre ha señalado que Brittany sufría dolores abdominales y mareos los días previos a su muerte y ha revelado que padecía diabetes. De hecho, en casa de la protagonista de 'Fuera de onda' se han encontrado medicamentos para tratar esta enfermedad, así como sustancias contra la depresión o la hipertensión. Sin embargo, no se han hallado bebidas alcohólicas ni drogas ilegales.

A la espera de los resultados del análisis toxicológico, que estará listo en cuatro o seis semanas, los familiares de Brittany Murphy afrontan su pérdida con el respaldo de todos los compañeros de la actriz. Los mensajes se multiplicaron vertiginosamente en las redes sociales, entre ellos, el de Ashton Kutcher, quien mantuvo un romance con Brittany después del rodaje de 'Recién casados'. El marido de Demi Moore dio su pésame a la familia a través de Twitter, asegurando que "el mundo ha perdido un pequeño rayo de sol". Este apoyo ha sido especialmente necesario para Simon, criticado por la opinión pública por negarse en un principio a que se le practicara la autopsia a la intérprete. El cineasta ha explicado a 'People' que su postura se debía al dolor por su pérdida, pero que después se dio cuenta de que era necesario para conocer la verdad sobre su muerte. Además, Simon, hasta ahora un completo desconocido, ha sido acusado de aprovecharse de la fama de su esposa y ha visto cómo se han destapado sus problemas económicos.

Sorprendente también es la separación de Tim Robbins y Susan Sarandon, que llevaban juntos 23 años. Ha sido el mismo representante de la actriz, Teal Canneday, quien ha confirmado la noticia a la revista 'People'. Además, el mánager explicó que la pareja llevaba separada desde este verano, pero que no ha querido que su ruptura se hiciese pública hasta ahora. Aunque nunca llegaron a casarse, los actores tenían una de las uniones más sólidas de Hollywood. Fruto de su relación nacieron dos hijos: Jacques Henri y Miles Guthrie Tomalin, de 20 y 17 años, respectivamente. Pero los intérpretes no sólo vivieron una historia de amor, sino también de talento y de compromiso social. Ganadores de un Oscar cada uno, Tim y Susan son conocidos por su activismo político como militantes demócratas, lo que incluye un amplio apoyo al presidente Obama.

Para noticias impactantes, las que siempre ha protagonizado Michael Jackson. Cuando se cumplen seis meses de su muerte, se han desvelado nuevos datos sobre la excéntrica vida del 'Rey del Pop'. Unos informes publicados por el FBI recogen que un perturbado intentó matarle en 1992. Los documentos recogen cartas con amenazas enviadas por el sospechoso, que también amenazó con asesinar al entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush. El individuo mintió al hacerse pasar por el hijo de un capo de la mafia, pero en los recortes de prensa incluidos en los archivos se le identifica como Frank Paul Jones, un fan de 34 años obsesionado con Janet Jackson. El hombre fue arrestado en la propiedad de los padres de Michael en Los Angeles, y después amenazó con cometer una masacre en un concierto del cantante con matarle personalmente si éste no le devolvía un dinero que le debía. Los informativos revelaban también el papel del FBI asistiendo a la policía para investigar las acusaciones de abuso sexual a menores producidas contra Jacko.

Otra artista controvertida es Amy Winehouse. Tras varias semanas de rumores, el productor Blake Fielder Civil ha confirmado a 'The Sun' que está comprometido con la diva del soul, de la que se divorció hace pocos meses. En todo este tiempo, Amy y Blake han estado en contacto por Facebook y por el móvil y no han parado de gritar su amor a los cuatro vientos cibernéticos. Fue en un encuentro de un día y medio en un apartamento que ambos poseen en Inglaterra cuando confirmaron que están hechos el uno para el otro, muy a pesar de la familia de la cantante. Los padres de Amy consideran que su ex marido es la raíz de todas sus adicciones, por lo que la pareja se ha comprometido a no volver a tomar drogas de por vida. La estrella y Blake incluso han hablado de "tener hijos a toda costa". Quizás también tengan planes de paternidad Kevin Jonas, de los 'Jonas Brothers', y Danielle Deleasa, quienes se han casado en una ceremonia de "cuento" celebrada en un castillo de Long Island.

Quien saborea ya las mieles de la maternidad es Jaydy Mitchel, embarazada de su primer hijo con Rafa Márquez. La modelo mexicana y el futbolista mantienen una discreta relación desde hace cuatro años, pero no aparecieron juntos en un evento hasta el pasado 18 de noviembre, cuando posaron juntos en actitud cariñosa en la presentación del calendario solidario SOS. Sus continuas sonrisas, su amabilidad con la prensa y el vaporoso vestido de Jaydy desataron los comentarios, confirmados esta semana por la revista 'Diez minutos', que no precisa de cuánto tiempo está la futura mamá. La ex mujer de Alejandro Sanz tiene ya una hija con el cantante, Manuela, de ocho años, mientras que Rafa tiene dos hijos, Santiago y Rafaela, fruto de su matrimonio con la actriz Adriana Lavat. El deportista comenzó su relación con Jaydy un mes después de separarse de su ex, por lo que Adriana acusó a la modelo de haberle robado a su marido. Un romance muy polémico en sus inicios que resistió a los rumores y se consolida ahora con un bebé.

Unas navidades menos felices le esperan a Lydia Bosch, quien mantiene las acusaciones contra su ex marido, a pesar de que la Audiencia Provincial de Madrid ha sobreseído la denuncia por abusos sexuales. En el mes de abril, la actriz denunció al arquitecto Alberto Martín por presuntos abusos a una menor, que más tarde se supo que era la hija que tuvo con Micky Molina. En un comunicado, la abogada de Lydia afirma que la resolución de la Audiencia "no expresa en ninguno de los apartados que los hechos no hayan ocurrido o que la menor mienta" y rechaza que la intérprete interpusiera una denuncia falsa. Además, señala que su representada mantiene la denuncia basándose en dos informes psicológicos que apoyan la versión de su hija. Así, la también presentadora se plantea presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional. Finalmente, Lydia pide "respecto, compresión y discreción" con un asunto muy delicado que nunca quiso que saliera a la luz.