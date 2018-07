Nuria Fergó, imagen de un blanqueador dental

Actualizado 26/01/2007 12:56:32 CET

Nuria Fergó no para, y es que se encuentra actualmente inmersa en la grabación del que será su cuarto disco, volcada también en su trabajo en la serie Amar en tiempos revueltos , y ahora es imagen de un blanqueador dental IWhite .

La que fuera concursante de la primera edición de Operación triunfo , siempre pendiente de su imagen y consciente del atractivo de una sonrisa blanca y bonita, blanquea sus dientes con IWHITE.

Este revolucionario producto ha celebrado su primer cumpleaños con una madrina de excepción, Nuria Fergó. La joven cantante es la nueva imagen de este blanqueador dental. Nuria, a pesar de estar muy ocupada profesionalmente, nos confirmó que siempre tiene tiempo para estar enamorada.

- Nuria, a partir de ahora tus seguidores se van a fijar más en tu dentadura.

- Me gusta porque queda muy bien. Es importante tener una sonrisa bonita y cuidarte. Yo me cuido.

- ¿Se nota?

- Sí

- ¿Qué tal esta primera experiencia

- Muy buena. Me gustan mucho las cámaras. El equipo genial y ha quedado muy bonito. Fue muy divertido el spot y me ha gustado mucho. Tenía ganas de hacer esto porque me gusta hacer de todo y la experiencia ha sido muy buena.

- En febrero se va a acordar mucho de ti.

- Sí. Entre la serie, el spot, el disco nuevo, la gira. Este año va a haber Nuria Fergó para rato.

- ¿Cuándo empezarás la gira y sacarás el disco?

- Está previsto que salga el disco en marzo y la gira sea en junio.

- ¿Contenta?

- Sí. Además con la serie genial. Me está dando la oportunidad de yo ver lo que tengo ahí dentro como actriz y estoy sacándolo todo y una experiencia genial porque además canto en la cabecera de la serie.

- ¿Qué es lo que más te gusta, la canción o la interpretación?

- Las dos cosas, porque yo en los conciertos interpreto, interpreto un papel. Es super divertido meterte en un personaje que no eres tu y me siento muy bien.

- ¿Cómo recuerdas tu paso por Operación Triunfo ?

- Hace ya cinco años. Han pasado muchas cosas. No sigo mucho el programa porque no puedo. Les deseo lo mejor. Pienso cuando estuve yo y tengo mis recuerdo ahí guardados y fue una experiencia muy bonita.

- ¿Es una buena plataforma?

- Sí, es una plataforma, pero también es muy difícil mantenerte. Cuesta mucho porque somos muchos, hay que demostrar mucho, hay que tener el factor suerte, pero la plataforma está. Te puedo asegurar que ha sido mi tren y me he subido.

- ¿Cómo te ves en el futuro, cantando, actuando?

- Las dos cosas. Lo visualizo y veo a dónde quiero llegar. Estoy ahí trabajando para llegar a dónde estamos. Ahora ha salido esta campaña y cada vez haciendo más cosas, y aprovechando la juventud y lo que una tiene. Sé que puedo hacer más cosas que no simplemente cantar y es lo que quiero demostrar para seguir trabajando y que la gente vaya viendo.

- ¿Cómo te cuidas?

- Como puedo. Me gusta hacer deporte, pero cuando puedo. Mi imagen, mi cara, me lo cuido. Me desmaquillo todos los días.

- ¿Qué te ha dicho tu chico de esa sonrisa tan bonita?

- Que tengo una sonrisa muy bonita.

- ¿Con tanto trabajo hay tiempo para el amor?

- Siempre. Yo siempre lo he dicho. Yo siempre tengo que estar enamorada de la vida. Tengo que estar enamorada de algo y tener esa ilusión para tirar hacia delante.

- ¿Tienes ganas de formar una familia?

- Todo llega. Yo creo que sí. Ahora mismo hay mucho trabajo y hay que aprovechar todo este tirón que hay y poco a poco hay que ir eligiendo y poco a poco.

- ¿Cómo va a ser el nuevo disco que saldrá en marzo?

- Va a ser totalmente distinto a los anteriores. No es rockero.

- Chenoa va a sacar también disco dentro de poco. ¿Seguís teniendo esa amistad?

- Sí.

- ¿Cómo la ves?

- Trabajando mucho, guapísima. Ahora está en América, triunfando por ahí.

- Chenoa siempre cambia de imagen cuando saca disco. ¿Sabes si esta vez será así?

- No he hablado con ella de eso.

- ¿Tu lo harás?

- No tengo ni idea. Voy sobre la marcha. Día a día. No planeo nada.