Paz Vega en el papel cumbre de su carrera: Santa Teresa de Jesús

Actualizado 28/02/2007 13:18:05 CET

Una mujer luchadora, icono del feminismo donde los haya, así es la mística Santa Teresa de Jesús ante los ojos de la actriz sevillana Paz Vega. Embarazada de su primer hijo, la actriz presenta estos días la película más polémica de su carrera: "Teresa. El Cuerpo de Cristo". Dirigida por el realizador Ray Loriga, la cinta se estrenará en nuestros cines el próximo nueve de marzo.

A sus treinta y un años la actriz puede presumir de ser una de las pocas actrices españolas a las que Hollywood tira los tejos. La idea de interpretar a Santa Teresa de Jesús la cautivó desde el principio y hasta el fin del proyecto. Ha disfrutado como nunca interpretando este papel, le ha entregado al histórico personaje parte de sí misma haciendo de este trabajo uno de los que más rasgos de la actriz encierra hasta el momento y todo apunta a que será éste el comienzo de su carrera internacional.

Para dar vida a Teresa de Jesús Paz tan sólo ha tenido la voz, los sentimientos y la mirada . Nunca hasta el momento había estado tan desnuda ante un personaje, sin casi ningún efecto y sin maquillaje. Ray Loriga ha querido mostrar una Teresa de Cepeda y Ahumada contraria a aceptar su rol de mujer en un mundo hecho por y para los hombres. Una rebelde, una líder y finalmente una Santa que ha caldeado los ánimos de las esferas más tradicionales. D. Juan Orellana, director del Departamento de Cine de la Conferencia Episcopal Española, ha criticado la excesiva carnalidad con que la película muestra la relación de la mística con la figura de Cristo.

El director de Teresa. El cuerpo de Cristo aseveró que entiende que desde una perspectiva estrictamente dogmática y católica la Conferencia Episcopal tenga "sus recelos y opiniones", pero defendió que Teresa "pertenece desde el punto de vista de la herencia cultural al mundo". No obstante, Ray Loriga quiso explicar en la presentación de la cinta que "no se trata de una relación sexual con Dios, sino de establecer una relación espiritual mediante metáforas amorosas, carnales y sensuales". Convencido de que tenía que hacer un trabajo que no defraudar a Teresa y por lo tanto no podía ser más tímido de lo que fue ella en el siglos XVI". La película no intenta explicar a Teresa, sino explicar su misterio, es decir, abrir todo ese abanico de posibilidades para que cada uno pueda pensar lo que quiera".