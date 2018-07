Ricky Martin se libera con "Blanco y Negro", su gira "más divertida", con la que visitará 10 ciudades españolas

Actualizado 04/06/2007 19:55:10 CET

EL PORTORRIQUEÑO INICIARÁ EL PRÓXIMO DÍA 27 EN BURGOS SUS CONCIERTOS, CARGADOS DE "ROCK, ELECTRÓNICA, ACÚSTICA Y LO LATINO"

Ricky Martin dijo hoy sentirse "liberado" con 'Blanco y Negro', la gira que ya ha presentado en América, y que anunció como "la más divertida" de su carrera. El portorriqueño iniciará en Burgos el próximo día 27 un tour con el que recalará en otras nueve ciudades españolas, hasta donde llevará como novedad sonidos "de rock británico, electrónica" sin faltar "lo latino, que tiene que salir siempre".

Martin presentó en Madrid esta gira de conciertos, que incluye además Antequera (Málaga) el 29 de junio y durante el mes de julio estará en Almendralejo (Badajoz) el día 1; en Barcelona (día 3); Madrid (día 7), Granada (día 8), Alicante (10), Alzira (Valencia) el 11, Zaragoza (día 13) y San Sebastián (día 14).

"He asumido un riesgo con esta gira, de gran calidad, concebida para el público internacional", afirmó Martin, destacando que en esta ocasión abandona el intimismo de su anterior gira por teatros ('Una noche con Ricky Martin'), y ha preparado un espectáculo para "público masivo", donde da cabida al "rock británico, el sonido electrónico, la acústica del 'unplugged' y lo latino, que tiene que salir siempre".

Junto a Martin estarán un grupo de "grandes bailarines", un equipo de más de 125 personas, para preparar los directos. "Queremos presentar un gran espectáculo, con influencias musicales que nunca he utilizado", subrayó el cantante, que lamentó que La Mari, de Chambao, que ha colaborado con él en el tema 'Tu recuerdo', no pueda estar en los conciertos, por encontrarse también de gira.

"El idioma no importa, porque la música rompe fronteras", dijo, en referencia a que esta colaboración está teniendo "mucho éxito" en países que no son de habla hispana. "La colaboración con La Mari ha sido muy especial, fue una fusión: su fortaleza y el Caribe", precisó.

QUE EL PÚBLICO VUELE

El reto de Martin es que, durante las dos horas que durará cada concierto, "el público vuele" y se olvide de la realidad, "crear un mundo perfecto". "Esta es una gira más divertida, que me libera, porque ya no tengo que probar nada a nadie", dijo un artista que empezó en el mundo del espectáculo con tan sólo once años.

"Ahora nada me presiona, todo fluye, estoy más vivo que nunca y me siento libre. Me da miedo poder sentirme como antes, encorsetado", prosiguió Martin, quien dijo agradecer cada día lo que la vida le ha dado. "Huyo del pesimismo", matizó.

Y es que Martin, quien considera que podrá salir un disco de esta gira y todavía no piensa en otro con inéditos, tiene ahora más tiempo libre para dedicar a su Fundación de ayuda a los niños. Del futuro, prefiere no hablar: "Me quedo con el aquí y ahora. El mañana es la eternidad, no existe", concluyó.