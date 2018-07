Rihanna y Ciara, pelea de gatas en Twitter

Actualizado 28/02/2011 13:40:42 CET

Ambas cantantes han protagonizado un encontronazo en Twitter. La pelea comenzó cuando Ciara hizo comentarios desagradables sobre Rihanna en televisión, a los que esta respondió en Internet dando lugar a un intercambio de desafiantes mensajes.

Ciara apareció como estrella invitada en el programa 'Fashion Police' del canal de televisión 'E!' y su aportación incluyó unos comentarios desagradables sobre Rihanna que han traído mucha cola.

"Me encontré con ella en una fiesta", afirmó Ciara. "No fue demasiado simpática. Es un sinsentido, porque siempre he valorado y respetado lo que ha hecho en el terreno de la moda. No fue un encuentro muy agradable".

Ante tales comentarios, la copresentadora del programa 'Fashion Police' Joan Rivers simplemente añadió: "Zorra". La caja de Pandora acababa de abrirse.

Rihanna se dirigió a su Twitter y contestó: "Lo siento Ci, ¿olvidé darte una propina? Qué maleducado por mi parte... ¿eres una gángster, eh? Ja".

La pelea continuó con Ciara diciendo: "Créeme, Rihanna, no querrías encontrarte conmigo ni encima ni abajo de un escenario"; a lo que la otra replicó: "Suerte contratando ese escenario del que hablas". "Pura comedia", añadió Ciara.

Finalmente, la cantante de 'Umbrella' decidió parar la discusión al tuitear: "Ciara cariño, ¡te quiero! Heriste mucho mis sentimientos en televisión, se me ha roto el corazón, por eso reaccioné de esta manera. ¡Lo siento mucho!", y añadió el hashtag #letsmakeup (reconciliémonos).

Ante tal mensaje, Ciara se calmó y respondió: "¡Rhi tú sabes que nos hemos querido desde el primer día! Haciendo shows o lo que fuera. ¡Me rechazaste en aquella fiesta! Disculpas aceptadas. Hablemos en persona".