Shakira confirma su embarazo y Lindsay Lohan se da a la fuga

Actualizado 22/09/2012 14:00:18 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS - María Flores Ariztegui) -

Hoy en 'La semana rosa de un vistazo' no comentamos una semana cualquiera, porque esta ha sido 'la semana', estos han sido los días en los que Shakira y Piqué, por fin, han confirmado su 'waka-embarazo'.

Quizá no deberíamos calificar este hecho de 'noticiable' porque su confirmación oficial ha sido un mero trámite dentro de unas semanas en las que no había medio que no diera por supuesto el embarazo de la cantante colombiana. Pero a pesar de eso, la confirmación no ha dejado indiferente a nadie y ahora ya sí podemos esperar tranquilos a ver como crece la tripita de Shakira.

"Como muchos de ustedes saben, Gerard y yo estamos muy felices esperando la llegada de nuestro primer bebé. En esta ocasión hemos decidido darle prioridad a este momento único en nuestras vidas y es por esto que hemos decidido postergar las actividades promocionales de los próximos días. Agradezco a mis fans por el cariño y la comprensión de siempre y estoy segura que este fin de semana en Las Vegas será espectacular, estaré siguiendo muy de cerca el concierto de iHeartRadio y todo lo que pase allí", estas eran las palabras elegidas por Shakira para confirmar la buena nueva el pasado jueves.

Acto seguido su pareja, Gerard Piqué aportaba su granito de arena a esta confirmación cambiando su tradicional avatar en Twitter por el de la imagen de un chupete. Sin duda, todo un símbolo que pone de manifiesto la gran ilusión por la que está atravesando el futbolista, quien, si todo va bien, se convertirá en padre a principios del próximo año.

Pero Shakira y Piqué no son los únicos que se apuntan al 'boom de los padres primerizos'. Rafael Medina y Laura Vecino están ultimando los detalles para recibir a sus pequeños, y sí, han leído bien, pequeños en plural, y es que la esposa del Duque de Feria está esperando mellizos, más concretamente un niño y una niña. Sin duda, una gran noticia que a buen seguro llenará su casa de vitalidad y diversión cuando los pequeños nazcan a finales de año.

Pero en el ámbito internacional también encontramos hueco para estos 'estrenos paternales'. Aunque Blake Lively nos haya dejado con las ganas de verla con un retoño bajo el brazo al desmentir su embarazo, el que no lo ha hecho ha sido Robbie Williams, más que nada porque el cantante británico ya se ha convertido en padre.

La feliz noticia se produjo el pasado martes, cuando su mujer Ayda dio a luz a la pequeña Theodora Rose que el propio cantante nos ha presentado recientemente gracias a la foto que subió a su cuenta en Tumblr.

LINDSAY LOHAN NO PUEDE VIVIR SIN LAS COMISARÍAS

Hasta el momento hemos repasado la parte positiva de la semana pero por desgracia siempre nos encontramos con alguna celebrity que nos empaña nuestra 'Semana rosa de un vistazo'. En este caso la culpable es Lindsay Lohan, quien parece que no puede alejarse de los problemas y que adora las comisarías. Sí, una frase muy sentenciadora, pensarán algunos, pero es que sino no encontramos otra explicación.

La 'niña Disney' (que de niña ya no tiene nada), se encuentra en libertad condicional hasta 2014 pero desde hace unos meses, la actriz está jugando peligrosamente con la paciencia de jueces y policías.

Y es que, cuando todavía nos estábamos recuperando del robo de joyas que protagonizó el año pasado, ahora nos hemos enterado de que Lindsay ha atropellado a un hombre y se ha dado a la fuga.

El suceso se produjo el pasado miércoles por la noche en Manhattan. Lindsay estaba conduciendo su Porshe Cayenne cuando un pobre hombre se cruzó en su camino. Decisión fatal, ya que el vehículo de Lohan pasó por encima causándole diversas heridas en la rodilla de las que todavía se está recuperando.

Pero aquí no termina todo, porque la celebrity, lejos de preocuparse por lo sucedido, "actuó como si no pasara nada" y se dirigió a un hotel cercano para seguir con sus planes previstos.

Obviamente, hechos surrealistas que no se explicarían sin el testimonio del portavoz de la policía que aseguraba que Lindsay "olía a alcohol" cuando fue arrestada, momentos después del suceso.

Lindsay Lohan no escarmienta, no lleva un buen camino y muchos estadounidenses se empiezan a preocupar por sus actos pero tranquilos, porque ya hay una empresa que ha encontrado la solución: ofrecerle clases de conducción gratis. Sí, todo muy surrealista, pero señores esto es Hollywood y así funcionan las cosas allí.

LA CUSTODIA DE CAYETANA EN SU MOMENTO CLAVE

De regreso a nuestro país los problemas no disminuyen porque una de las guerras judiciales más duras acaba de comenzar.

El martes pasado, Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera se vieron las caras en los juzgados de Familia de Madrid para asistir a la vista oral por la custodia de su hija Cayetana, porque recordemos que el pasado mes de julio el torero solicitó la custodia de la niña para llevársela a Sevilla, lugar en el que quiere fijar su residencia junto a su novia Lourdes Montes.

Desde ese momento, Eugenia Martínez de Irujo se opuso por completo y la batalla judicial dio el pistoletazo de salida dando paso a serios desencuentros entre la familia Rivera y el clan de los Alba.

Por su parte, la pequeña Cayetana también ha tomado la palabra en este asunto y ha dicho que quiere vivir con su padre en Sevilla pero sin la novia de este. Algo que no entraría en los planes de Francisco.

Eugenia o Francisco, ambos quieren la custodia pero solo uno la conseguirá ¿Quién? en dos semanas conoceremos la respuesta.