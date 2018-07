Tristán Ulloa: "Creo que Penélope Cruz vale mucho y merece estar en la final de los Oscar"

Actualizado 26/01/2007 13:02:02 CET

Tristán Ulloa fue uno de los miembros del jurado del Festival Yaris CinExplora de Cine Inteligente , patrocinado por Toyota en el que han competido 30 cortometrajes de directores noveles de toda España. L entrega de los cinco premios a los ganadores tuvo lugar en los Cines Palafox.

El cortometraje de Javier Guerrero Gijón, 'La luz oscura', se alzó con el máximo galardón del Festival , dotado con 30.000 euros, mientras que 'Strike 2', de Arturo Prins López, se hizo con el segundo premio, valorado en 9.000 euros.

Tristán Ulloa ( Lucía y el sexo ), que formó parte del jurado junto a otras figuras del cine español, acaba de rodar su primer largometraje junto a su hermano David, Pudor , basada en la novela homónima del escritor peruano, Santiago Roncagliolo (Premio Alfaguara de Novel 2006).

Tristán, eres miembro del jurado del festival, ¿no?

Soy uno de los miembros del jurado y he tenido que ver los 30 cortos.

¿El nivel es alto?

Hay de todo, hay cortos no muy buenos y hay otros que están muy bien, no es fácil contar una historia en 3 minutos. Creo que está muy bien como ejercicio cinematográfico que te den unas premisas y con ello hagas una historia.

¿Qué proyectos tienes en cine?

Esperando estrenar la película que dirigimos mi hermano y yo, Pudor que estrenaremos esta primavera.

¿Ha sido tu primera incursión en en la dirección?

Como director de largo, sí.

¿Vas a dedicarte más a la dirección que a la interpretación?

En esta profesión son formas distintas de entender lo mismo, que es contar historias.

¿Te has quedado con ganas de estar nominado a los Goya?

Me he quedado con las ganas pero está bastante repartido. Yo estoy muy contento por la parte que me toca, que es la película Salvador.

¿Cuál es tu película favorita de las nominadas?

Aparte de Salvador, hay una película que me encanta y que se ha quedado fuera que es Ficción de Cesc Gay, es un tipo de cine muy personal y yo sintonizo mucho con él.

Pedro Almodóvar finalmente se ha quedado fuera de los Oscar aunque Penélope sí ha conseguido la nominación como Mejor Actriz.

Pedro no ha sido nominado y no deja de ser menos por no estar nominado pero está Penélope.

¿Te gustó Volver ?

Sí, no es mi favorito Almodóvar pero reconozco que tiene un nivel, que por mucho Oscar que le dejen de dar, no tiene nada que demostrar, lo mismo que Penélope, si no se lleva el Oscar, es una tía que ha demostrado ser lo que es hace mucho tiempo y a ver si sirve para que dejemos de echar piedras contra nuestro propio tejado. El deporte nacional aquí es despotricar contra el que triunfa fuera. Creo que Penélope vale mucho y merece estar ahí.

¿Te gustaría ser un chico Almodóvar?

No sé, pregúntale a Pedro (risas).

La presentación de la gala corrió a cargo de la actriz Melanie Olivares, que continúa en la serie Aída . La actriz aprovechó su presencia para aplaudir la nominación de Penélope Cruz a los Oscar, en la categoría de Mejor Actriz. Está maravillosa en la película , afirmó. Entre los asistentes a la gala se encontraban además el modelo, Pablo Martín; y la escritora, Elvira Lindo.