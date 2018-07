Amaia Salamanca: "Mis hijos se portan fenomenal"

Actualizado 26/01/2017 12:32:22 CET

Espectacular y luciendo tipazo y modelito Amaia salamanca fue una de nuestras chicas de moda que no quiso perder la entrega de los Premios Mujer Hoy. La actriz prepara nuevos proyectos profesionales de cara a la primavera, hasta entonces está dedicada al cuidado de sus hijos. Y con tres peques en casa Olivia, Nacho y el pequeño Mateo, Amaia Salamanca no es que disfrute precisamente de mucho tiempo libre. Eso sí, aunque la actriz de 30 años, no para, reconoce que se le cae la baba con sus pequeños.