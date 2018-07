Publicado 23/06/2018 17:37:58 CET

John Travolta y Kelly Preston son una de las parejas más duraderas de Hollywood. El matrimonio suma ya casi 30 años juntos y 3 hijos en común, y la actriz no ha dudado en contar cuál es el secreto de esta relación legendaria en el programa de entrevistas 'Watch What Happens Live!', presentado por el afamado Andy Cohen.