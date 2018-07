Publicado 06/07/2018 13:15:46 CET

No podía faltar a la prestigiosa fiesta del décimo aniversario de Bambú Producciones Blanca Suárez, que ahora mismo interpreta a Alba Romero en la popular serie Las chicas del cable. La actriz tiene previsto disfrutar del verano viendo a sus amigos con los que hacía bastante que no coincidía, pero no podrá pasar tanto tiempo como le gustaría con su chico, Mario Casas. Aun así, tanto Mario como Blanca nos han contado que están muy felices juntos.