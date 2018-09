Blanca Suárez presume de tipazo en sus vacaciones

El verano está a punto de terminar, pero no para todos. Algunos famosos no han querido perder la oportunidad de aprovechar el buen tiempo y disfrutar de unos dias de sol y de la buena compañía antes de empezar con la rutina. Y si no, que se lo digan a Blanca Suárez y Mario Casas, que han pasado un fin de semana muy especial entre amigos. El destino elegido por la pareja ha sido Lanzarote, concretamente Casa Sua, el hotel-boutique propiedad del modelo Jon Kortajarena. Allí han aprovechado para desconectar y relajarse en compañía de la modelo Lorena Van Heerde y su pareja, el cirujano Rafik Dehni, que es gran amigo de Mario.