Carlo Constanza, muy indignado porque aún no se ha desenmascarado a Mar Flores

Actualizado 26/01/2007 12:19:26 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El italiano Carlo Costanza se ha sometido a la máquina de la verdad en un conocido programa de televisión, donde mostró su indignación por la protección que recibe su ex mujer, Mar Flores, ante los medios de comunicación.

El que fuera marido de la popular ex modelo, ha mostrado su irritación debido a que se ha puesto en entredicho algunas de sus respuestas en el polígrafo. Por ello, Carlo aseguró que este instrumento está realizado por profesionales, por lo que el resultado tiene que ser verídico: "Esto se utiliza en EE.UU. para temas muchos más serios, con lo cual entiendo que es un tema delicado. Desde el momento que se emite aquí, entiendes que está hecho seriamente por profesionales, y que además está comprobado ".

Ante la posibilidad de que la modelo coaccione a su hijo Carlos poniéndole en su contra, Carlo confesó no sentir temor, porque siempre que ha acudido a un plató de televisión se lo ha dicho antes: "No hay nada que coaccionar, porque siempre que he ido a un programa se lo he comentado a él antes y nunca ha tenido ningún problema".

Dolido también, porque los medios de comunicación favorecen a la actual mujer de Javier Merino, aseguró que los malos tratos es un tema muy serio: "Los malos tratos es un tema que hay que tomar con mucho cuidado, lo mismo vale hombre o mujer; el mal trato es malo en general, no hay que distinguir".

El italiano, además amenazó con volver a hablar de Mar Flores si ella o alguien en su nombre le provoca con nuevas mentiras, ya que no tiene miedo a ningún tipo de represalias.