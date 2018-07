Inma del Moral, Imanol Arias, Jorge Sanz y Lydia Bosch arropan a Juan Echanove en su estreno

Actualizado 27/01/2006 14:50:13 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Numerosos rostros conocidos asistieron al estreno de la obra visitando al señor Green, la primera dirigida por Juan Echanove, que tuvo lugar en el Teatro de Bellas Artes de Madrid. Juan Echanove ha decidido dar el salto a la dirección con esta obra, que se desarrolla en Nueva York y relata la historia del señor Green, que a sus 86 años vive solo en Manhattan.

Hasta el teatro se desplazaron numerosos amigos y compañeros de profesión para arropar a Juan Echanove en el estreno de la obra en Madrid.

Feliz se encontraba Inma del Moral, que lució orgullosa su embarazo. La joven acudió al teatro junto a su marido, aunque éste se mantuvo en un discreto segundo plano. Desde hace meses, la joven permanecía alejada de los medios de comunicación y ha dedicado los últimos meses a cuidarse. La guapa presentadora, que se protegía del frío con un chaquetón azul marino, nos comentó que se encontraba en su séptimo mes de gestación y que estaba esperando un varón.

Al comentarle que su embarazo ha sorprendido a la prensa, Inma señaló: "de repente no es, esto lleva un proceso". Sobre cómo lleva el embarazo, comentó: "estoy muy bien, muy contenta, muy feliz" sobre de cuanto tiempo está, afirmó "sí, de siete meses". Respecta al sexo del pequeño la presentadora afirmó que es un niño y dijo: "me daba igual, como es el primero lo que viniera, estoy muy contenta, ahora ya me he hecho a la idea de que es un nene y estoy muy contenta".

La guapa joven además comentó que su embarazo ha sido bueno: "sí, no me puedo quejar, está siendo bastante agradable, lo que pasa es que cada día tengo más ganas de verlo". La pareja aún no ha decidido el nombre que llevará su hijo al nacer: "no lo sé, cada semana nos gusta más uno u otro, estamos indecisos".

Jorge Sanz, siempre muy discreto con su vida privada, evitó hablar de la ruptura con la madre de su hijo, Paloma Gómez. Sin embargo, el popular actor confirmó que ha alquilado un piso suyo a una de las parejas más de moda, la formada por Nicolás Vallejo Nájera y Paulina Rubio.

Sobre si esperaba disfrutar de una noche de teatro divertida, comentó: "sí, eso espero, conociendo a Echanove seguro que es muy divertida".

Al comentarle a Jorge su ruptura sentimental, señaló: "todo bien".

Roberto Álvarez, que ha trabajado con ana obregón en la serie Ana y los siete, Guillermo Ortega o Asunción Balaguer también asistieron a la cita.

La actriz Lydia Bosch también acudió y reconoció que le encantaría que existiera la tercera temporada de la serie "Motivos personales", con la que consiguió un gran éxito interpretando el papel de la periodista Natalia Nadal: "ojalá, pero de momento los decorados están destruidos. Ojalá, sería una noticia para los actores fantástica". Sobre si fue un final muy abierto, comentó: "¿has visto lo que había atrás y yo no lo había visto?".

Sobre si es amiga de Echanove, Lidia comentó: "claro, un estreno así y dirigiendo él apetece muchísimo, me han dicho que está muy bien, así que será una buena función".

El actor Imanol Arias alabó a Juan Echanove y la obra: "es un director muy especial, con mucho sentimiento, una pieza de teatro muy curiosa que está triunfando en el mundo de manera rotunda. Es una obra de una emoción grande, la gente sale muy tocada emocionalmente. Es muy bonita la historia", señaló.

En otro orden de cosas, el conocido actor quiso aclarar sus recientes palabras sobre los premios Goya, "se malentendió, yo tengo que presentar un Goya este año. Si no estás nominado, no vas y yo que he hecho de todo pues este año no pensaba ir hasta que me lo pidieron. De lo que me quejo es que el cine no está por encima de todo lo demás en los Goya y a veces no tenemos la culpa de los actores", confesó.

También se acercaron al Teatro de Bellas Artes Pilar Bardem, Luisa Martín y su marido, José Sazatornil, Natalia Dicenta y su madre Lola Herrera, Pepón Nieto, José Conde, Ángeles Martín, Eloy Arenas, Asier Etxeandía, Silvia Marty, Enrique Simón, y Pablo Carbonell.