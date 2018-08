Publicado 31/07/2018 10:48:09 CET

Tras el último lanzamiento de Dj khaled, 'No brainer', en colaboración con Justin Bieber, Chance the Rapper y Quavo, los fans de Bieber han tenido una mala noticia. El artista ha desvelado que no sacará más música hasta que no pase por el altar con Hailey Baldwin.