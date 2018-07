Publicado 28/06/2018 13:44:59 CET

La última exclusiva de Diego Matamoros no ha sentado nada bien a su padre. Kiko ha tenido que enfrentarse en directo a las palabras de su hijo en 'Lecturas' donde aseguraba que su padre no acudirá a su enlace con Estela Grande debido a los problemas con Mar Flores, quien se ha sumado a este frente abierto. Kiko no ha podido contenerse y ha estallado indignado contra la que fuera su cuñada.