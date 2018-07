Laura Ponte desmiente que esté embarazada por tercera vez.

Actualizado 26/01/2007 15:01:23 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Laura ponte acudió a la presentación de las oficinas de unos amigos que acaban de abrir sus puertas en la famosa calle madrileña de la castellana.

Laura volvió a desmentir el supuesto tercer embarazo que los medios de comunicación le otorgaron a la joven hace unas semanas. La modelo dijo no estar enfadada y habérselo tomado con humor, aunque pidió a los medios, que la próxima vez, contrasten mejor la información. La modelo hablo de este desmentido: "ha sido una semana curiosa porque la gente nos ha llamado para felicitarnos e incluso la gente no se lo creía cuando le decía que era mentira. No he estado nunca embarazada de mi tercer hijo, no se de donde ha salido el rumor, tengo un niño de seis meses y medio y era un poco complicado". No le ha molestado: "molestar no, ha sido gracioso, la gente se creía que no estaba embarazada, me hubiese gustado que nos hubiesen consultado para contrastar la información". Sobre de donde cree que ha podido venir el rumor: "la verdad es que no lo se. Es muy precipitado presentar un embarazo de tres meses pero si lo hubiese estado y me lo hubiesen preguntado lo habría dicho, como las otras veces". Por lo tanto lo desmiente rotundamente: "si, sería una irresponsabilidad muy grande por mi parte. Mis dos hijos han nacido por cesárea y sería peligroso para mi meterme en otro embarazo ahora mismo".

Laura está por lo pronto feliz con sus dos hijos: "sanos y creciendo". Acerca de si le gustaría finalmente tener un tercer hijo comenta: "claro que se plantea, pero por prescripción médica prefiero esperar. Sería peligrosos para mi, pero si me gustaría un tercero". También podría adoptar: "si, es una cosa que tampoco descarto". También hablamos de volverla a ver a ver alguna vez encima de la pasarela dice: "no, ya la dejé hace tiempo".

Se ha dicho que doña Letizia ha eclipsado al príncipe en su última aparición pública: "es su deber el acompañarle". Sobre cómo lleva el embarazo la princesa dice: "bien, bueno, cada embarazo es distinto y es un mundo y esto hay que respetarlo".