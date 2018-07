Liza Minnelli, Julio Iglesias y Rafael, estrellas que no dejan de brillar

Actualizado 22/08/2007 17:01:02 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este verano España esta siendo el escenario elegido por muchos artistas ya consagrados para demostrar que siguen siendo grandes. Es el caso de Liza Minelli, Julio Iglesias o Rafael que han amenizado las noches de calor con lo mejor de su repertorio.

La cantante y actriz estadounidense deleitó a los asistentes al patio central del antiguo cuartel del Conde Duque, con clásicos como 'I can see clearly' y 'Old friend'.

La artista, que demostró estar recuperada de sus problemas físicos y personales, apareció vestida en negro y blanco. Tras cantar sus temas más populares, cerró el espectáculo con 'New York, New York' y una canción a capella que desató los aplausos de un público, entre el que se encontraban caras conocidas como Marisa Paredes, Silvia Tortosa, Javier Cámara o Pedro Almodóvar.

Otro de los veteranos que ha paseado su música por nuestro país ha sido Julio Iglesias que a ritmo de "Hey, no vayas presumiendo por ahí...", nos ha recordado que aunque la vida ya no siga igual, él continúa dando lo mejor en el escenario.

Y no podía faltar, una de nuestras voces más sorprendentes, Rafael que con su 'Escándalo' y su 'Yo soy aquel', completa un reparto de artistas que como las grandes estrellas nunca dejan de brillar.