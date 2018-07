Publicado 16/06/2018 17:58:27 CET

Sofía Suescun se ha proclamado como la flamante ganadora de Supervivientes 2018, pero algunos de sus compañeros no han compartido su alegría. Y es que Logan Sampedro, finalista de esta edición, ha dedicado unas duras palabras no sólo a la ganadora, si no también a sus seguidores.