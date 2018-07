Numerosos rostros conocidos en la presentación del programa ¿Cantas o qué?

Actualizado 27/01/2006 13:18:01 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Luego se realizó una foto de familia de los participantes en el exterior. Carmen Janeiro fue la primera en contestar a unas preguntas. Sobre la idea de cantar, comentó: "me llamaron y me lo propusieron. Me pareció bien por lo que es, para sacar dinero para ayudar". Sobre si ella canta, comentó: "regular pero voy a aprender y a compartirlo con compañeros que son tíos guays".

Sobre el tema con el que comenzará, señaló: "María Jiménez, se acabó". Sobre si se lo había contado a su madre, comentó: "ni se lo he contado. Cuando llegue a mi casa se lo explicaré bien. Voy a hacerlo lo mejor posible y a disfrutar". Sobre sus gustos musicales, comentó: "me encantan Luz Casal, Bumbury, Fito y Fitipaldis".

Sobre sus sobrinos, comentó: "dirán mi tía está loca. Con Andrea bailó y canto en mi casa. Soy muy divertida, ya lo verás". Al comentarle que se ha malinterpretado el comentario de su hermano Víctor, cuando dijo que Andrea era revoltosilla y Julia más lista, señaló: "que tontería, son monísimas las dos".

Sofía Mazagatos contestó a unas preguntas. Sobre el hecho de cantar, comentó: "¿y porqué no? vamos a intentarlo. Es un complemento a mi carrera como actriz. lo que ganemos va a una fundación para ayudar a gente que lo necesita". Sobre si suele colaborar, señaló: "suelo hacerlo de manera privada. Tenemos que ayudar a los mas débiles".

Sobre la posibilidad de adoptar, señaló: "de momento no. Todavía tengo mucho que trabajar. Tengo que organizar bien mi vida. Es un desorden ordenada. Pero con el tiempo se verá, si no son míos, ¿por qué no?". Sobre si esta recuperada, comentó: "la verdad es que bien. La vida te quita pero también te pone. Tengo mucho trabajo afortunadamente. el trabajo para mi es fundamental. ahora me planteo retos nuevos como este, el de cantar. voy a cantar el gato esta triste y azul".

Máximo Valverde comentó: "yo soy de los de o que. me llevé una sorpresa cuando me llamaron porque nunca había cantado. Cuando he intentado cantar me he tenido que callar. He hecho muchas cosas en mi vida, esta es una mas". Sobre sus gustos musicales, señaló: "me gusta lo clásico, la música melódica, como los boleros".

Rafi Camino comentó: "vamos a divertirnos haciendo cosas buenas para los demás". Sobre si cantas, señaló: "no, nunca, ni en karaoke ni nada. me convencieron porque no tenia ni idea y apostaban porque fuera capaz de entonar alguna vez". Sobre sus gustos musicales, señaló: "me gusta lo variado, pero tiro mas por lo español".