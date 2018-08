Publicado 10/08/2018 12:38:06 CET

Paris Hilton ha querido acompañar a su pareja, Chris Zylka, a la presentación de su primera exposición artística individual. A la que ha dado el nombre de 'Why Use a Name'. Y qué mejor manera de demostrar su apoyo, y de paso, su compenetración, que luciendo dos looks muy conjuntados, con el color negro como protagonista.