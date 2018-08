Publicado 30/08/2018 12:10:39 CET

Sofía Suescun se encuentra en el punto de mira por su relación con Alejandro Albalá. Pero el ex de Isa Pantoja también está viviendo su propia polémica. Y es que, la hija de Isabel Pantoja podría haber demandado al que es su ex marido. Todo ello a raíz de una supuesta fotografía en la que Isa aparecería sin ropa. Ante este revuelo nuestras cámaras de Europapress no han dudado en preguntar, en exclusiva, a Sofía por este tema.