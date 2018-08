La sonda espacial Parker, que se acercará al Sol más que ninguna otra antes, despega después de tres intentos

Actualizado 12/08/2018 12:53:18 CET

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sonda espacial Parker, cuya misión es acercarse al Sol más que ninguna otra antes y estudiar las características de la corona del astro rey, ha despegado a las 3.31 horas de la madrugada de este domingo (9.31 horas en España) desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos), después de tres intentos previos que tuvieron que ser suspendidos.

Según ha anunciado la NASA, la sonda tendrá que afrontar el calor extremo al acercarse al Sol para estudiar sus características así como las condiciones de los vientos solares.

La sonda solar Parker es una nave espacial del tamaño de un coche pequeño que realizará una misión cuya duración prevista es de siete años, en los que llegará a la corona solar, a 6,1 millones de kilómetros de distancia de la superficie solar, es decir, siete veces más cerca que la distancia a la que ha llegado cualquier otra nave anterior.

