COMUNICADO: 6,6 millones de viviendas en España no están aseguradas

Publicado 31/07/2018 11:48:45 CET

· En el último año el número de hogares sin seguro ha crecido un 13,3%, más de 780.000 viviendas

· Cada minuto y 19 segundos se registra un robo en un domicilio. Agosto es el mes con más robos en hogares y el 1 de agosto el día que concentra más siniestros de este tipo

· Casi 5 millones de españoles (16,5% de la población) han tenido que asumir reparaciones caras al no tener contratado un seguro de hogar

· El coste medio de un robo es de 1.494 euros y reparar una gotera, el siniestro más habitual, 333 euros; mientras que un seguro de hogar básico cuesta de media 159 euros

Madrid, 31 de julio de 2018. En España hay cerca de 6,6 millones de hogares sin seguro, un 26% del total. Esta cifra ha crecido un 13,3% en el último año (782.882 viviendas más), a pesar de que casi 5 millones de españoles (el 16,5% de población) han tenido que asumir en alguna ocasión reparaciones caras en sus hogares al no contar con esta protección.

Estos datos se desprenden del análisis elaborado por Rastreator.com ( www.rastreator.com), el comparador online líder del mercado, sobre el impacto del seguro de hogar en nuestro país y las probabilidades de sufrir un incidente, especialmente en vacaciones.

Cada hora, las aseguradoras atienden 800 percances en los hogares españoles. La mayor parte de estos siniestros son daños por agua –cada 15 segundos se registra uno-, seguidos por rotura de cristales, daños eléctricos y robos, éstos últimos con mayor presencia en los meses de verano. En concreto, agosto es el mes donde más partes por robos en domicilios se registran y el 1 de agosto es la jornada con más robos del año.

Según Itzal Arbide, responsable de Seguros de Rastreator.com: “a pesar de estos datos, que muestran la alta probabilidad de sufrir un siniestro en la vivienda, el 57% de los españoles aún desconoce los riesgos que supone no tener contratado un seguro de hogar. En ocasiones, tras sufrir un percance, los propietarios son realmente conscientes del gasto que deben asumir por no contar con la protección adecuada. De hecho, un 8% de los españoles afirma haberse arrepentido de no tener seguro o no haber ampliado su cobertura.”

No tener seguro sale caro

En España, al contrario de lo que ocurre en otros países, contratar un seguro de hogar no es obligatorio. Sin embargo, las viviendas que están sujetas a una hipoteca deben estar protegidas por un seguro de incendios y, por lo general, los propietarios amplían esta cobertura porque los bancos vinculan el seguro de hogar a mejores condiciones en sus préstamos.

A pesar de ello, todavía son muchos los hogares que no cuentan con esta protección. En el caso de las segundas viviendas el problema es mayor, ya que apenas el 18% de estas viviendas tiene un seguro de hogar.

“Según los datos de Rastreator.com, una póliza de hogar de gama básica tiene un precio medio de 159,20 euros aunque existen opciones en el mercado desde 77 euros. Si tenemos en cuenta que la reparación de una gotera, el percance más frecuente en los hogares, tiene un coste de 333 euros de media y un robo tiene un coste cercano a los 1.500 euros, es evidente que contar con una póliza de hogar es la mejor forma de proteger la vivienda y el bolsillo de los consumidores”, señala Arbide.

En agosto aumentan los robos en domicilios

Uno de los percances más comunes en domicilios, especialmente en los periodos vacacionales, son los robos. Las compañías atienden cada año en torno a 400.000 casos, lo que significa que cada minuto y 19 segundos hay un percance por robo en los hogares españoles.

Aunque en los últimos años se ha visto un descenso paulatino en el número de robos con violencia en domicilios, en el primer trimestre de 2018 se produjo un incremento del 4,9% con respecto al mismo periodo de 2017. Además, agosto es el mes donde más partes por robos se registran, coincidiendo con que muchos domicilios quedan vacíos por vacaciones, y el 1 de agosto fue la jornada con más robos del año.

