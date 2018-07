COMUNICADO: Burcon presenta una aplicación que cotiza en NASDAQ

Actualizado 02/09/2011 12:39:21 CET

Burcon NutraScience Corporation ("Burcon" o "la compañía") se complace al anunciar que ha presentado una aplicación para la cotización de sus acciones ordinarias en el mercado de valores LLC NASDAQ, además de presentar una declaración de registro para registrar sus acciones ordinarias en el Formulario 40-F con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ("la SEC"), tras la sección 12 del United States Securities Exchange Act of 1934.

La cotización de los valores ordinarios de la compañía en NASDAQ está sujeta a la recepción de todas las aprobaciones normativas necesarias, incluyendo las de NASDAQ y la SEC, y se espera que dure hasta finales de septiembre o mediados de octubre de 2011. En relación con el anuncio de su Formulario 40-F, la compañía ha anunciado en SEDAR sus declaraciones financieras consolidadas 2011 preparadas según los International Financial Reporting Standards.

"Esta cotización supone una evolución natural para nuestra compañía", indicó Johann F. Tergesen, director general y responsable de operaciones de Burcon, añadiendo: "Según el anterior acuerdo de licencia de soja anunciado CLARISOY(R), Archer Daniels Midland Company, nuestro socio con sede en Estados Unidos, cuenta con una licencia exclusiva y mundial para la producción, distribución y venta de CLARISOY(R) en todas las regiones geográficas y todos los productos usados, y esperamos que las ventas comerciales iniciales de CLARISOY(R) por parte de ADM sean en Estados Unidos. Al contar con nuestras acciones cotizando en NASDAQ conseguiremos que sea más fácil para los inversores de Estados Unidos invertir en Burcon, aumentando así nuestra liquidez y haciendo frente a la demanda de nuestras acciones para los inversores al sur de la frontera. La cotización no implicará ningún aumento de dinero o emisión de acciones desde la tesorería".

Burcon también ha indicado que recientemente han recibido la noticia de la United States Patent and Trademark Office de que dos de sus aplicaciones de patente en Estados Unidos ya han conseguido una concesión como patentes de Estados Unidos. La primera patente de Estados Unidos - denominada "Canola Protein Isolate Functionality II" (Patentes de Estados Unidos número 7.989.017), cubre las aplicaciones de funcionalidad de las mezclas de los aislados de proteínas de cánola de Burcon Puratein(R) y Supertein(TM) en los productos de alimentos y bebidas. La segunda patente de Estados Unidos - denominada "Canola Protein Isolate" (Patentes de Estados Unidos número 7.981.450) cubre los procedimientos de extracción que mejoran la calidad y pureza del aislado de proteína de cánola Supertein(TM).

"Nos han impulsado las recientes transacciones en los mercados generales de la propiedad intelectual", indicó Johann F. Tergesen, director general y consejero delegado de Burcon, quien añadió: "Los compradores estratégicos han reconocido el valor inherente dentro de la capacidad de una cartera de patentes para la protección de un mercado de productos".

"Hemos sido testigos de un aumento en los intereses de una variedad de participantes dentro de nuestro mercado en todos los aspectos de nuestros productos y patentes. La estrategia empresarial de Burcon ha sido la de desarrollar una cartera de patentes destacadas que protegiera de forma ampliar nuestras intervenciones centrales. En general buscamos la protección de nuestras tecnologías de procesamiento, las aplicaciones funcionales de nuestras nuevas proteínas al tiempo que se pueden usar en los productos finales y también la protección de las características de la firma de las propias proteínas. Hasta la fecha, nuestra cartera de patentes está formada por 170 patentes emitidas en varios países, incluyendo 29 patentes emitidas en Estados Unidos, además de más de 300 aplicaciones adicionales pendientes de patentes, 72 de las cuales son aplicaciones de patentes en Estados Unidos".

Acerca de Burcon NutraScience Burcon es una compañía líder en nutrición, salud y bienestar en el campo de las proteínas de plantas funcionales y renovables. Desde 1999, Burcon ha desarrollado una cartera de patentes de composición, aplicación y procesos en torno a nuestra tecnología de extracción y purificación de proteínas. Estamos desarrollando proteínas aisladas de cánola, Puratein(R) and Supertein(TM), con atributos únicos funcionales y nutricionales, y CLARISOY(R), una revolucionaria proteína de soja que es 100% soluble y completamente transparente en soluciones ácidas. Nuestro equipo de científicos e ingenieros altamente especializados trabaja desde nuestras propias instalaciones de investigación para desarrollar y optimizar nuestras destacadas tecnologías medioambientales. Hasta la fecha, nuestra cartera de patentes está formada por 170 patentes emitidas en varios países, incluyendo 29 patentes emitidas en Estados Unidos, además de más de 300 patentes pendientes de aplicación, 72 de las cuales son aplicaciones de patentes de Estados Unidos.

