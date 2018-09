COMUNICADO: Carlos Yuste (PS) se incorpora a R* Publicidad como director creativo

Publicado 21/09/2018 9:46:54 CET

La agencia independiente R* Publicidad afronta la recta final de 2018 fortaleciendo su equipo con la incorporación de Carlos Yuste (PS) como director creativo

Ya casi finalizado el otoño y en plena campaña de ‘vuelta al cole’, la agencia independiente R* Publicidad afronta la recta final de 2018 fortaleciendo su equipo creativo con la incorporación de Carlos Yuste (PS) como director creativo.

“Yuste, que compagina su actividad profesional con su faceta artística y literaria, es el perfil multidisciplinar, abierto y casi inclasificable que requieren los nuevos caminos de la comunicación”, tal y como ha explicado el director general de R* Publicidad, José Manuel Rodrigo.

Carlos Yuste ha trabajado en varias agencias de publicidad, como Ogilvy, McCann Erickson, Lowe y Ruiz Nicoli, entre otras; y como freelance, en Grey, Contrapunto, etc. En su extensa trayectoria ha trabajado para clientes como Once, Axa, Land Rover, Ford, Barclays, Movistar o DGT. Y sus trabajos han obtenido múltiples reconocimientos en importantes festivales como Cannes, El Sol, Fiap, D&D, CdeC, Eurobest o New York Festival.

Fuera del ámbito de la Publicidad, a nivel literario ha publicado cuatro libros, entre ellos ‘El primer libro del mundo escrito en papeletas electorales’ y ‘El primer libro del mundo escrito en cartones de bingo’. Y a nivel artístico, ha realizado más de una decena de exposiciones y su trabajo ha sido recogido en diferentes artículos en revistas como Yorokobu o Neo2.

Creabilidad es una palabra que no está en el diccionario. Pero eso se debe a una sencilla razón: no existe. Lo que si existe es la creatividad, personalidad, rentabilidad, disponibilidad, especialidad, credibilidad, conectividad, efectividad… Y como todas estas palabras son las que definían la agencia, inventaron una que las reunía todas, creabilidad. Y ya van 15 años de creabilidad en esta agencia independiente de capital 100% español y con más de 60 profesionales dedicados a estrategia, gestión, creatividad, medios, redes sociales y eventos. Ahora ya se sabe que la creabilidad existe, y está en R*.

