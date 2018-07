COMUNICADO: Condusiv Technologies lanza el V-locity 4 VM Acceleration Software (y 2)

Actualizado 10/12/2012 7:02:09 CET

Condusiv Technologies crea software de alto rendimiento que optimiza y mantiene el rendimiento y eficiencia de la aplicación, amplía la longevidad del equipamiento para que la tecnología, personal y negocios sean más productivos. Desde el momento en el que el software de Condusiv se instala en sistemas físicos o virtuales, nuestra tecnología asegura que el rendimiento de los datos está automáticamente optimizado. Con ninguna necesidad indirecta, nuestras soluciones de eficacia energética "Set It and Forget It"(R) se usan en más del 90% de las compañías Fortune 1000 y en casi las tres cuartas partes de las compañías The Forbes Global 100. Nuestros clientes incluyen miles de empresas mundiales, agencias gubernamentales, vendedores de software independientes (ISVs), fabricantes de equipamiento original (OEMs) y usuarios de hogar de todo el mundo. Con más de 30 años de desarrollo de productos revolucionario, lideramos el mercado en innovación de almacenamiento de datos, despliegue de tecnología revolucionaria que mejoran los negocios y experiencia de usuario. Las soluciones de Condusiv ayudan a la función de la tecnología en sus niveles de pico, aumentando la productividad de las personas y de los negocios.

CONTACTO: Contactos de medios: Condusiv Techologies Europe, Scott Thomass.thomas@condusiv.co.uk, 10 Dic. (0) - 1342-821-304; Condusiv Technologies, DawnRichcreek, DawnR@condusiv.com, +1-818-252-5596; Sagon-Phior, Tony Fisch,tony.fisch@sagon-phior.com, +1-323-461-7878, +1-323-228-4543