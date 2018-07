COMUNICADO: CPI Card Group recibe múltiples premios Elan

Actualizado 02/05/2009 16:41:06 CET

CPI Card Group, líder mundial en la fabricación de tarjetas y soluciones relacionadas, se complace al anunciar que ha recibido dos premios Elan, además de conseguir cinco puestos de finalista en la 2009 ICMA Annual EXPO. Los premios son un reconocimiento a los últimos avances y logros en el diseño de tarjetas a nivel industrial.

Como único premio de la industria que reconoce la innovación del diseño y el logro técnico de las tarjetas, los premios Elan de la ICMA honran a los fabricantes de tarjetas y vendedores por la excelencia en el diseño de tarjetas y productos innovadores. Cada una de las solicitudes de participación fue seleccionada por un panel de jueces a través de una competición a ciegas. Los concursantes fueron juzgados únicamente por las características de la tarjeta, y no fueron identificados por compañía. Los delegados asistentes a la Expo seleccionaron a los ganadores del premio People's Choice.

Los premios y las tarjetas finalistas de CPI, para cinco clientes diferentes, se entregaron a las categorías siguientes:

Best Gift & Promotional Card, Ganador: Toys Card, fabricada para Walgreens

People's Choice, Ganador (empate): etiqueta adhesiva First Data Go-Tag, fabricada para First Data

Best Identification Card, Finalista: carné de conducir de Guanajuato, fabricada para Latin ID

Unique Innovation, Finalista: VSX Sport Card, fabricada para Limited Brands

Best Secure Financial Card Design, Finalista: Elevate Card, fabricada para Virgin America y Barclaycard US

Best Other Secure Card Design, Finalista: etiqueta adhesiva First Data Go-Tag, fabricada para First Data

People's Choice, Finalista: Toys Card, fabricada para Walgreens

Leslie Demourelle, responsable de la categoría Walgreens, comentó: "Es un honor haber recibido el reconocimiento de la ICMA por la tarjeta de regalo Walgreens Toys. Queríamos crear una solución innovadora que sirviera para situar a Walgreens en un lugar de privilegio como destino por su gran selección de juguetes a precios asequibles. El equipo de diseño y producción de CPI Card Group trabajó junto a nuestro equipo de publicidad para conseguir la fructificación del concepto imaginativo y complejo, vigilando los precios. El resultado fue un diseño de tarjeta fantástico a la vez que divertido, cumpliendo con nuestro presupuesto ajustado, pero superando nuestras expectativas de puesta en marcha".

Kathy Cook, responsable de marca de Limited Brands, afirmó: "Limited Brands mejoró los conocimientos y la experiencia de CPI con el fin desarrollar una tarjeta de madera para Victoria's Secret. La marca quería determinar si existían opciones de fabricar una tarjeta de madera sin revestimiento que pudiera aguantar el uso normal de los consumidores y el trabajo en nuestros puntos de venta. Trabajamos directamente con el equipo de CPI, algo que fue vital para conseguir que esta tarjeta de madera estuviera disponible en el mercado para Victoria's Secret. CPI trabajó con proveedores para encontrar el tipo exacto de madera que cubriera las necesidades de la marca, pudiendo también funcionar para la prensa. La marca se mostró encantada en torno al resultado final, ya que se ajustaba por completo en lo que respecta a su posición de marca y la diferenciaba dentro del mercado. Limited Brands aprecia y valora el trabajo de CPI para ofrecer los productos mejores y más innovadores con valor almacenado. Son considerados como un proveedor clave para la empresa, y esperamos continuar con nuestra asociación".

"Hemos descubierto que era un reto desarrollar un diseño en plástico que pudiera hacer que el programa de tarjeta de Virgin America fuera superior a nivel industrial", indicó Pat Santilli, responsable de operaciones de marketing de Barclaycard US. "También deseábamos asegurarnos de que la tarjeta capturaba el espíritu y diversión de la marca Virgin America. Con la ayuda de CPI, hemos sido capaces de identificar las técnicas de impresión únicas para conseguir este efecto buscado. La técnica de estampado desarrollada por CPI para la parte frontal de las tarjetas ha sido una gran forma de diferenciación de la tarjeta de Virgin America frente a las otras. CPI ha conseguido proporcionar las versiones con rapidez, permitiendo a Virgin America conseguir tomar su decisión final en torno al diseño de la tarjeta".

Dominique Gas, responsable general de Latin ID, afirmó: "Estamos muy contentos de que nuestro carné de conducir de Guanajuato haya sido el finalista dentro de la categoría Best Identification Card. El carné de conducir de Guanajuato ha asegurado su exclusividad de diseño. El carné incluye diferentes niveles de seguridad, que ayudan a luchar contra las falsificaciones e imputaciones. Se trata de un carné muy complejo, y CPI ha realizado un trabajo excepcional que ha sido reconocido por ICMA".

Acerca de CPI Card Group

